Ukraine : l’ONU débloque 20 millions de dollars pour l’aide d’urgence

Le surnom de Tarzan a toujours été bien utilisé pour Carles Puyol. En plus d’avoir un look similaire au personnage caractéristique de Disney, l’ancien défenseur a toujours eu une puissance et une force qui l’ont amené à être l’un des grands défenseurs de son temps et à s’imposer à Barcelone et dans l’équipe nationale espagnole.

Mais malgré le surnom de Puyol, tout dans sa vie n’a pas à voir avec la force et la nature rudimentaire de la jungle. L’ancien joueur profite de sa retraite, et même si on ne le voit plus anticiper ses rivaux comme dans ses meilleurs moments à La Roja, Carles est aux avant-postes et tente d’arriver avant tout le monde dans d’autres domaines, notamment dans la technologie.

Puyol veut suivre l’exemple de Manchester City et c’est pourquoi il s’est complètement immergé dans une nouvelle entreprise, dans laquelle il a investi beaucoup d’argent ces derniers temps. Il s’agit d’Olyseum, une société dans laquelle l’ ancien défenseur est associé depuis six ans.

À la suite de cela, Puyol a quitté l’Espagne pour s’installer en Andorre, afin de continuer à développer l’entreprise, qui se consacre au développement du métaverse, des jetons non fongibles et de la réalité virtuelle.

Comme 80% des responsables sont déjà en Andorre, l’ancien défenseur qui a su briller en sélection espagnole a décidé de s’y installer.

Le projet de Puyol et Olyseum est de créer une expérience pour les fans, générant un point de rencontre virtuel avec plus de 100 collections de stars de différents domaines.

Parmi les personnalités éminentes figure Álvaro Morte, reconnu pour son personnage de professeur dans «La casa de papel», bien qu’ils aient aussi des stars du sport et l’idée de Carles est d’ajouter, à l’avenir, des joueurs et anciens joueurs de la sélection d’Espagne.

Puyol, une autre des références du football qui rejoint le monde virtuel

Le pari et l’investissement de Carles Puyol dans le monde virtuel en est un de plus qui s’ajoute à plusieurs interventions des différents acteurs du monde du football dans les affaires du métavers.

Hormis Puyol, Marco Verrati est devenu le premier footballeur au monde à acheter une île dans le métaverse. En plus de cela, Manchester City a lancé la construction d’une réplique virtuelle de son stade, l’Etihad Stadium.