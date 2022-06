«Tu vas me manquer», a écrit Mohamed Salah à Sadio Mané

Quelques heures après l’officialisation de Sadio Mané au Bayern Munich, son coéquipier Mohamed Salah lui a envoyé un message d’adieu.

L’international égyptien qui a collaboré avec le Sénégalais pendant plusieurs saisons en Angleterre a utilisé des réseaux sociaux pour faire ses adieux.

«Ça a été toute une balade ! Une belle aventure ! Merci pour tous ces bons moments et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure ! Tu vas nous manquer à tous», a écrit Mohamed Salah qui formait un super duo avec Sadio Mané dans le secteur offensif de Liverpool FC.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022