«Tu me fais pleurer» : la photo virale de Messi qui a ému Papu Gómez et fait sensation

Tôt ce mercredi, en pleine matinée argentine, Lionel Messi a partagé une photo avec ses coéquipiers et en quelques minutes elle est devenue virale. Les commentaires, incontournables.

Après avoir joué dans une polémique avec Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, et exclu du match de mercredi contre Metz en raison d’une blessure au genou gauche, Lionel Messi a été saisi par la nostalgie de la Copa América, qu’il a remportée il y a un peu plus de deux mois au Brésil et l’a largué sur les réseaux sociaux.

Tôt le matin Paris à l’aube pleine Argentine, Rosario se fissurer jusqu’à deux photos Instagram non seulement causé une sensation parmi ses fans, mais aussi parmi ses collègues l’équipe qui a laissé plusieurs commentaires immanquables.

«Souvenirs d’un voyage inoubliable», écrit-il le 10 avec deux images : dans la première, on le voit assis à table, avec un tas de cartes, avec Rodrigo De Paul, Papu Gómez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Ángel Di María, Nicolás Otamendi et Kun Agüero, et dans le second il apparaît tenant un mini trophée avec De Paul et Paredes.

Les commentaires des protagonistes sont vite arrivés. «Si tôt ? Sorti de nulle part, tu me fais pleurer», a écrit Papu Gómez. «Quel beau voyage, ajouta Fideo ; «Que de beaux souvenirs, suivait Lo Celso ; et le dernier à apparaître était Draw Martínez : «Ils nous ont volé ce tournoi», a-t-il plaisanté en référence au championnat de tricks dans lequel, apparemment, le capitaine était champion.

En quelques heures, la publication de Lionel Messi a dépassé les cinq millions de likes, et en Argentine ses followers commencent tout juste la journée, il va donc sûrement continuer à en rajouter tout au long de la journée.