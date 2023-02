«Tu m’as laissé la dette au Trésor» : le chiffre du millionnaire que Shakira doit payer à la Justice

La chanteuse colombienne souffre de cette grosse dette qu’elle porte depuis longtemps et pour laquelle elle pourrait avoir un gros problème.

Derrière le succès de la session 53 avec Bizarrap et le soutien de ses fans, Shakira a un très gros problème avec le Trésor espagnol. Comme il le mentionne dans sa chanson, Piqué lui a laissé la dette qu’elle doit payer.

L’auteur de «Monotonía» a été accusé de ne pas avoir payé d’impôts en Espagne entre 2012 et 2014, lorsqu’elle a commencé sa relation avec le joueur. Ceci est considéré comme un crime pour lequel une peine pourrait être incluse dans le cas où elle serait déclarée coupable.

Elle indique qu’elle ne devrait pas le faire, contrairement à la justice espagnole, qui considère que si cela lui correspondait, elle a une dette d’un million de dollars. Le montant à payer est d’environ 14,5 millions d’euros.

Après une série d’enquêtes et de témoignages dans l’affaire, ils ont déterminé que Shakira vivait déjà de temps en temps avec l’homme d’affaires de Kosmos. À la suite de ce concubinage, il était en Espagne plus de 6 mois par an et il devait payer des impôts.

La mère de Sasha et Milan considère que ce n’est pas le cas, puisqu’elle avait pour résidence légale les Bahamas, où elle vivait à l’époque. En outre, il réaffirme avoir respecté toutes ses obligations dans ledit pays.

Pour mettre fin à ce problème, une audience devrait avoir lieu cette année pour déterminer l’issue du procès. Le parquet en charge de la procédure judiciaire accuse l’ex-femme de Piqué de six délits liés à la fraude fiscale.

Ils lui demandent également de payer une amende de près de 24 millions d’euros. S’il est reconnu coupable, la justice pourrait imposer une peine de prison pouvant aller jusqu’à 8 ans.