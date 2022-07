«Tu es trop sexy, je ne peux pas contrôler mon libid0»

Producteur de musique et patron de Mavin Records, Don Jazzy a annoncé le décès de sa mère. C’est ce qu’a révélé plusieurs sources ce vendredi 22 juillet 2022.

Jazzy a fait l’annonce dans un post Instagram en partageant une photo de la maman. «J’ai perdu ma douce mère ce matin. La matriarche de notre famille. Mon supporter et mon épine dorsale @indianpicolo. Je suis plus que dévasté. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie mais je suis consolé par la belle vie qu’elle a vécue. Elle était aimée de tous ceux qui l’ont rencontrée»

«Elle était si forte jusqu’à la dernière minute pour nous, même lorsqu’elle luttait contre le cancer. Je n’ai jamais tapé une légende plus difficile de ma vie. Veuillez prier pour que l’âme de notre maman repose en paix et pour que mon père, mes frères et sœurs, ses petits-enfants et toute notre famille supportent cette perte», a écrit Don Jazzy.