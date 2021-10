«Tu es en train d’arnaquer mon peuple», Debordo Leekunfa s’en prend à Fally Ipupa

Le chanteur Coupé décalé, Debordo Leekunfa, a déclenché une grosse polémique sur les réseaux sociaux, en s’attaquant à l’artiste congolais, Fally Ipupa.

L’artiste Coupé décalé, Debordo Leekunfa, a une fois de plus créé la polémique sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, il s’en est pris au chanteur congolais Fally Ipupa. Le mImi a fait savoir qu’il chante mieux que ce dernier ainsi que tous les autres artistes congolais.

«J’aimerais rappeler le côté lâche de certains ivoiriens. Il y a des ivoiriens qui sont super suceurs de tout ce qui vient de l’étranger. Fally, il nous chante quoi à longueur de journée. Et après, ils vont venir dire que Fally est fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple», a lancé Debordo Leekunfa.

Puis d’ajouter: «Tu ne dis rien dans tes chansons. On ne comprend rien dans tes chansons. Si tu nous insultes oh, on comprend pas …. Chante un peu en français. Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas (…)».

En effet, cette sortie de Debordo Leelunfa est dûe à la trop grande importance qu’accordent les populations ivoiriennes aux artistes étrangers, plus particulièrement à Fally Ipupa qui aura des concerts en Côte d’Ivoire dans le mois de décembre 2021.

Des concerts dont les prix seront encore plus exorbitants que les concerts de l’année dernière. Pour rappel, Fally Ipupa a donné un concert live en décembre 2020 à l’Hôtel Ivoire dont le ticket d’accès était à 100.000 Fcfa. Il a ensuite donné un autre concert privé à Assinie où il fallait débourser 1.000.000 Fcfa pour y être, rapporte Afrique sur 7.