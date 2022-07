Triste : la célèbre actrice porno Rina Arano retrouvée morte et attachée à un arbre

Le braquage a eu lieu ce dimanche, alors que la maison était habitée par Marco Verratti et sa compagne. Six voleurs dont cinq hommes et une femme ont été arrêtées.

La police nationale espagnole a signalé l’arrestation de cinq hommes et une femme dans les villes de Denia (Alicante) et Malaga, accusés d’avoir volé une quantité importante de bijoux et d’argent. Ils ont été arrêtées au domicile d’Ibiza de l’ancien footballeur brésilien et propriétaire du Real Valladolid, Ronaldo Nazario de Lima.

Selon des sources proches, quatre personnes ont été arrêtées à Malaga et deux autres personnes ont été détenues à Denia. Sur les cinq hommes arrêtés, quatre sont de nationalité albanaise, un est espagnol et la femme est originaire de Roumanie.

Selon l’agence EFE, la police a réussi à récupérer une partie importante du butin, volé dans la maison située dans le quartier de Cala Jonda l, à Ibiza, propriété de «O Fenomeno».

Les criminels présumés sont entrés dans la maison alors qu’il n’y avait personne à l’intérieur. Des signes ont été trouvés indiquant que l’entrée dans la villa avait été forcée. A cette époque, le footballeur italien Marco Verratti , du Paris Saint-Germain , séjourne quelques jours dans la résidence, en compagnie de sa famille.

La plainte pour vol a été déposée auprès de la Garde civile , tôt ce lundi, avec un montant estimé à 3 millions d’euros (3,15 millions de dollars) de bijoux volés, bien que la propriété exacte des biens volés soit inconnue.