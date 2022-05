Triste : Ibrahimovic partage une vidéo effrayante (vidéo)

Ce n’est pas la première fois qu’Ibrahimovic montre, à travers les réseaux sociaux, l’épreuve qu’il a traversée avec la blessure au genou gauche. Cette fois, le Suédois a partagé une vidéo dans laquelle vous pouvez voir le retrait du liquide de l’articulation.

Un processus que l’international dit qu’il a dû traverser chaque semaine pendant six mois. On rappelle que l’attaquant de 40 ans a été opéré mercredi dernier, du genou gauche, et le temps d’arrêt prévu est compris entre sept à huit mois, après avoir subi une arthroscopie pour reconstruction et réparation.

Voir la vidéo :