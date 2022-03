Très peu de gens savaient : la vraie raison pour laquelle Ronaldinho s’est retrouvé à Barcelone

Ronaldinho s’est non seulement imposé comme l’un des athlètes les plus importants au monde, mais aussi comme l’un des plus aimés pour la carrière qu’il a pu créer dans son pays, le Brésil, et en Europe.

C’est que l’athlète était un footballeur de Barcelone renommé, une équipe dans laquelle il a eu l’occasion de jouer aux côtés de personnalités importantes telles que Lionel Messi, avec qui il a formé l’un des meilleurs duos de football.

Des années plus tard, le joueur de 42 ans a également décidé de s’ouvrir à ses fans et d’expliquer pourquoi il a choisi l’offre de Barcelone parmi toutes celles sur sa table, dont une pour jouer au Royaume-Uni.

Lors d’une interview que Ronaldinho a accordée en 2015 au magazine Four Four Two, il a révélé qu’il était sur le point de signer pour Manchester United, mais qu’une promesse qu’il avait faite quelques jours auparavant l’empêchait d’accepter le contrat.

«Tout s’est passé très vite, en 48 heures. Cependant, Sandro Rosell m’avait demandé bien avant de recevoir cette offre : «Si je suis président du Barca, viendrais-tu ?» Et j’ai dit oui», a commenté l’athlète.

Les débuts de Ronaldinho dans le football européen

Plus tard, il a expliqué qu’il était sur le point de conclure l’accord avec le club anglais, lorsque Rosell l’a appelé pour l’informer qu’il avait remporté la présidence de Barcelone, il savait donc que le moment était venu de tenir sa promesse.

Son cycle au club a commencé lors de la saison 2003 et s’est terminé en 2008. Pendant ce temps, le Brésilien a été champion de la Ligue des champions et d’une Ligue espagnole, des mois plus tard, il a accueilli une recrue Messi.

Après que Ronaldinho ait rejeté le contrat avec United, le club a annoncé l’arrivée de Cristiano Ronaldo dans ses rangs, c’est pourquoi beaucoup se demandent ce qui se serait passé si le Brésilien avait accepté de faire partie du football anglais.