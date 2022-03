Très amoureux : la publication de Ferran Torres qui a surpris Sira Martinez

L’alarme a sonné en Argentine. Après la victoire contre le Venezuela (3-0), Lionel Messi a laissé la porte ouverte pour quitter l’Albiceleste après la Coupe du monde 2022.

Dans l’avant-première du match face à l’Equateur, Lionel Scaloni a choisi de ne pas trop insister sur les propos du joueur du PSG.

«Messi va s’asseoir et réfléchir, comme il l’a toujours fait. Les évaluations n’auront lieu qu’après la Coupe du monde. Cependant, il s’agit de profiter maintenant et de ne pas penser à l’avenir. C’est un joueur spectaculaire et nous devons profiter de ce moment», a expliqué

Quant à Di María, Scaloni s’emporte : «J’ai vu qu’il a dit que c’était le dernier match, j’espère que c’était en Argentine et pas pour l’équipe nationale. Et si c’est le cas, c’était une belle performance, il a marqué un but, fait une passe décisive et a laissé tout le stade sous les applaudissements».