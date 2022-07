Travis Barker hospitalisé : Kourtney Kardashian donne des nouvelles de son mari

Travis Barker traverse un moment difficile depuis qu’il séjourne à l’hôpital. Face aux interrogations des médias, Kourtney Kardashian a donc accepter de s’exprimer sur l’état de santé de son mari !

«Oh, quelle semaine effrayante et triste cela a été. Notre santé est importante… Et parfois nous prenons pour acquis la rapidité avec laquelle elle peut changer.»

Elle ajoute que Travis a pratiqué une endoscopie qui a annoncé le pire : «Travis et moi sommes donc allés ensemble pour une endoscopie de routine. Et il s’est retrouvé avec une pancréatite grave et potentiellement mortelle.»

La star a bénéficié des meilleurs soins. Kourtney Kardashian a confié qu’il allait bien : «Je suis reconnaissante envers Dieu d’avoir guéri mon mari. Merci pour toutes vos prières pour lui et pour nous, pour l’immense effusion d’amour et de soutien. Je suis tellement touchée et reconnaissante.»

Elle en a aussi profité pour remercier les médecins : «Je suis tellement fière de nos spécialistes, médecins et infirmières. Merci d’avoir si bien pris soin de mon mari et de moi pendant notre séjour.»

Par la suite, Travis a aussi donné des nouvelles sur son compte Instagram. Il dit avoir été «hospitalisé depuis avec des symptômes très durs.» Il ajoute aussi qu’il a dû se faire retirer un «très petit polype» qui a abîmé un organe et aussi conduit à une «pancréatite mortelle».

Le batteur Blink 182 s’en sort très bien, mais il a besoin de repos et de force. Sa chérie continue donc de prendre soin de lui comme il se doit.