Transfert : Morata à deux pas du Barça

Après avoir publiquement exprimé son mécontentement face aux choix de l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel, l’attaquant des bleus Romelu Lukaku sera de plus en plus enclin à quitter la partie londonienne.

Le joueur belge a une nouvelle fois été exclu du groupe lors du match nul de ce dimanche entre les Londoniens et Liverpool (2-2), dans une décision technique qui aurait été la goutte d’eau pour Lukaku.

Selon La Gazzetta dello Sport , l’attaquant belge aura discuté avec Antonio Conte, l’entraîneur avec qui il a remporté la Serie A italienne la saison dernière et qui est actuellement au service de Tottenham. Ceci dans le but de rejoindre ses rivaux londoniens, de revenir au travail sur ordre du coach italien. Lukaku a cependant également exprimé publiquement son désir de retourner en Italie, plus précisément à l’Inter Milan.

Afin de lever la pression de l’équipe, Thomas Tuchel a assuré à la BBC que la direction de Chelsea rencontrerait le joueur lundi, dans le but de discuter des contours de la situation, clarifier la position du joueur et du club concernant l’avenir et un transfert éventuel. Même ainsi, l’entraîneur garantit que la situation de Lukaku n’est pas définitive, garantissant qu’il y a encore de la place pour qu’il revienne sur les premières options du club londonien.

Rappelons que le joueur belge de 28 ans est arrivé à Chelsea l’été dernier pour 115 millions d’euros, après avoir inscrit sept buts en 18 matchs disputés cette saison.