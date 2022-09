Transfert Griezmann : Barcelone veut convoquer Atletico Madrid en justice

De nouveaux détails sur la rupture médiatique entre le footballeur et le chanteur colombien ont été révélés.

Shakira et Gerard Piqué continuent dans l’œil du cyclone près de trois mois après avoir officialisé leur rupture, après 12 ans de vie commune.

Ces dernières semaines, c’est le footballeur barcelonais qui a attiré tous les regards et les critiques pour avoir dévoilé sa nouvelle relation avec Clara Chía Martí, la jeune fille de 23 ans qu’il aurait rencontrée dans un bar il y a plus d’un an, puis l’a invitée. travailler dans son entreprise Kosmos.

Le journaliste Jordi Martín, correspondant d’El Gordo y la Flaca, et qui a révélé des détails sur la nouvelle idylle entre Gerard Piqué et Clara Chía, a récemment fait une importante révélation sur le tonnerre du joueur et de la chanteuse.

D’après sa story, la star du football aurait demandé à Shakira pendant un moment avec une phrase froide, ce à quoi elle a consenti, car curieusement elle devait faire un long voyage.

«Je suis débordé et j’ai besoin de temps», a déclaré le footballeur, auquel l’interprète de «Je vous félicite» a répondu : «Ne vous inquiétez pas, je pars aux États-Unis pendant 17 jours pour enregistrer.»

Cependant, à son retour, Piqué ne devait pas changer d’avis et mettre fin à ses fiançailles avec elle, bien qu’il ait deux enfants ensemble. Quelques jours plus tard, les célébrités ont annoncé leur rupture par le biais d’un communiqué officiel, le 4 juin.

«Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension», lit-on dans le texte.