Transférer Sadio Mané à Bayern Munich est compliqué : voici les raisons

La France a reçu et perdu contre l’homologue croate par 0-1, dans un match qui a réédité la finale de la dernière Coupe du monde, où l’équipe de France a triomphé par 4-2, donc, désormais, loin du dernier carré de la Société des Nations.

Au Stade de France, après seulement cinq minutes et sur penalty, Luka Modric, champion d’Europe du Real Madrid, a inscrit l’unique but de la rencontre.

Avec cette défaite, l’équipe dirigée par Didier Deschamps se retrouve en position délicate dans le groupe A1 de la troisième édition de la Ligue des Nations (même au risque de descendre en Ligue B), occupant la dernière place du groupe avec seulement deux points, résultat de deux nuls et de deux défaites.

La Croatie compte désormais sept points et occupe la deuxième place. Dans l’autre match de groupe, le Danemark a battu l’Autriche 2-0 (buts de Jonas Wind et Andreas Skov Olsen) et est donc le leader avec neuf points. L’équipe autrichienne est troisième, avec quatre points.

On rappelle que la France est l’actuelle détentrice du trophée de la Ligue des Nations (l’an dernier, elle a battu l’Espagne 2-1 à Milan), après que le Portugal a remporté, en 2019, la première édition de la compétition à Porto (victoire 1-0 contre la Pays-Bas, avec le but portugais marqué par Gonçalo Guedes).