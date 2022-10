Trafic de drogue : Brittney Griner condamnée à 9 ans de prison

La justice russe a rejeté mardi l’appel de Brittney Griner et a maintenu en vigueur la peine de 9 ans de prison pour possession et trafic de drogue.

Les avocats de l’athlète, dont la libération a été réclamée par le président Joe Biden, avaient demandé au tribunal régional de Moscou de réduire la peine, tandis que le parquet demandait à ce qu’il reste ferme. L’avocate de Griner, Maria Blagovolina, a déclaré aux trois juges présidant le tribunal que «la peine infligée ne correspond pas à la gravité du crime. Neuf ans de prison est une peine qui contredit la pratique judiciaire».

L’avocat a de nouveau expliqué que l’utilisation de la joueuse transportait de l’huile de cannabis «à des fins médicales. Il n’y avait aucune intention dans ses actions». Cependant, le procureur chargé de l’affaire a estimé que la peine de neuf ans de prison de Griner était équitable. La star de Phoenix Mercury est apparue sur un écran de télévision dans une chemise à carreaux avec les barreaux d’une cellule devant lui.

Il a écouté toutes les interventions depuis la prison de Novoye Grishino, en périphérie de Moscou, où il est détenu, tandis que l’audience en appel se tenait à Krasnogorsk, également proche de la capitale russe.

Breaking: A Russian court has upheld the nine-year prison sentence handed to Brittney Griner for drug possession, rejecting her appeal.

