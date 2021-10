TPMP : voici ce que Cyril Hanouna a dit à propos de son chroniqueur Benjamin Castaldi

Hailey Baldwin adore partager d’anciennes photos d’elle. La femme de Justin Bieber a mis en ligne une image vintage dans sa Story Instagram et vous allez craquer.

Il y a quelques heures, le mannequin américain a donc décidé de poster une photo d’elle lorsqu’elle était petite. Sur le cliché en question, la jolie blonde est méconnaissable.

Elle porte donc une salopette de couleur mauve avec un joli col de couleur violet et noire. Ce qui interpellera ses fans, c’est sa coupe de cheveux qui n’a donc plus rien à voir avec ce qu’elle porte aujourd’hui. Exit la coupe obole et bonjour les cheveux blonds longs et ondulés qui sont aujourd’hui sa marque de fabrique.

En guise de légende, la femme de Justin Bieber a donc simplement écrit : «Moi». Juste après, la jeune femme a donc fait la promotion de la marque de chaussures Superga, avec qui elle vient de signer une collab. Et les photos sont toutes sublimes.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la jolie blonde partage des photos anciennes de son enfance. Le 20 juillet dernier, elle postait une image qui avait attendri ses fans pour une raison évidente.

Sur ladite hoto, elle fait donc un selfie avec le chanteur Justin Bieber, alors âgé de 16 ans. Cette photo vintage a donc fait ressortir de beaux souvenirs à celle qui a épousé l’artiste, il y a trois ans de cela.

«Petite Hailey Baldwin», avait donc écrit le mannequin pour légende. Une photo que l’interprète de Peaches avait, bien évidemment repartagé dans sa Story Instagram.