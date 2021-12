TPMP : pointée du doigt par une internaute, Kelly Vedovelli la recadre sèchement…

Cyril Hanouna est réputé pour son naturel à toute épreuve. S’il l’est sur le plateau de TPMP, l’animateur l’est également sur ses propres réseaux sociaux. Pour preuve, il a récemment publié une photo de son visage défiguré par deux énormes boutons.

Il y a quelques jours, les fans de Cyril Hanouna ont appris une très mauvaise nouvelle. L’animateur de TPMP est dans l’incapacité de sortir sa vidéo de Noël.

Mais ce dernier a une très bonne excuse. «Bon, j’ai un truc à vous avouer ! Si je n’ai pas fait la vidéo pour Noël, c’est que j’ai un mini-souci ! J’ai 2 boutons de ouf ! Mais un truc de ouf. Genre 2 guirlandes sur le visage ! Les gens, quand ils me voient, ils déposent un cadeau à mes pieds ! On me prend pour un sapin ! C’est très cheum !», a-t-il ainsi écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu. Oui, oui, vous avez très bien entendu.

Afin de témoigner de sa bonne foi, Cyril Hanouna a également tenu à publier une photo de ses fameux gros boutons. En effet, le présentateur n’a pas menti.

«Voilà le 1er bouton ! Le 2e arrive dans la soirée ! Ce soir c’est soirée bouton !!», a-t-il alors écrit en guise de légende, suivi de plusieurs émojis morts de rire. Eh oui, Cyril Hanouna semble accepter ses deux nouveaux amis.

Si vous souhaitez découvrir à quoi ressemble son visage, nous vous conseillons vivement de poursuivre votre lecture. Vous trouverez le cliché un peu plus bas, dans cet article. Toujours est-il que les internautes ont réagi en masse, sous le post Twitter de Cyril Hanouna.

Voilà le 1er bouton! Le 2eme arrive dans la soirée! Ce soir c est soirée bouton!!😂😂😂 pic.twitter.com/77SKHOyhTd — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 26, 2021

Bien que Cyril Hanouna ait juste annoncé l’arrivée de deux gros boutons sur son visage, les internautes ont répondu présents. Oui, il y a certains qui s’intéressent à la santé de leurs stars préférées.

«La première chose que j’ai remarquée, c’est ce regard de braise. Dieu bénit. Pour le reste, ce n’est pas grave. Tu restes dans le thème de Noël.», a ainsi commenté un premier fan, visiblement déterminé à remonter le moral du présentateur.

«Mais ce n’est pas grave Cyril. C’est toujours la classe avec toi, de toute façon.», a également surenchéri un second fan de Cyril Hanouna. Eh ben dis donc ! Qu’ils sont adorables !

D’autres, en revanche, ont pris la nouvelle avec beaucoup de sérieux. «C’est l’un des symptômes du vaccin. Cet effet secondaire est très connu. À voir maintenant si vous êtes vacciné ou pas ? Le problème, si vacciné, il y aura d’autres symptômes. Analyse de sang au plus vite. C’est comme une réaction au zona ou pareil que la varicelle.», peut-on lire.

Si, vous aussi, comme Cyril Hanouna, il vous arrive d’avoir des boutons, nous vous conseillons de tester une astuce de grand-mère renseignée par une énième internaute : «Une astuce de grand-mère qui marche très bien pour les boutons. Le frotter avec de l’ail et attendre, cela lui permet plus vite et donc disparaît en une journée.». Avez-vous déjà essayé ? Après tout, pourquoi pas !