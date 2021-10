TPMP : Matthieu Delormeau est totalement sous le charme de Bruno des 12 coups de midi

Dans Touche pas à mon poste (TPMP), Benjamin Castaldi se faisait souvent critiquer à cause de ses yeux. En effet, Cyril Hanouna n’hésitait pas à taquiner son ami sur cette partie de son corps. Mais depuis la rentrée, il le trouve différent.

Depuis son retour dans la nouvelle saison Touche pas à mon poste (TPMP), Cyril Hanouna trouve que Benjamin Castaldi a vraiment changé. Ce mercredi 6 octobre, il n’a d’ailleurs pas hésité à lui faire d’adorables compliments.

Cyril Hanouna a début dans Touche pas à mon poste (TPMP) : «Vous êtes de plus en plus beau. Sans rigoler. Il a un teint exceptionnel, la coiffure magnifique. Et il a des avants bras très musclés«, rapporte Mcetv

Il a aussi ajouté : «En revanche il a beaucoup de force mais il lui manque de l’agilité. Et il a la hargne. En tout cas, je le pense sincèrement, je te jure Benji je te trouve très beau en ce moment«.

Par la suite, le présentateur a tenu à complimenter sa coupe de cheveux. Il a expliqué : «La longueur de la coiffure est parfaite. Même les petits yeux commencent à t’aller«. Mais ce n’est pas tout.

Cyril Hanouna (TPMP) a fait des confidences sur son ami. Il a expliqué qu’il sait reconnaître lorsque son ami ne va pas bien dans sa vie. En ce moment, Benjamin Castaldi semble plus heureux que jamais. Et cela se voit physique.

L’animateur a révélé sur son ami : «Je suis très content parce que Benjamin quand il est bien physiquement ça veut dire qu’il est bien dans sa tête. Sinon il se laisse aller. Je le connais par coeur«.

Pour fini, Cyril Hanouna a aussi admis dans Touche pas à mon poste (TPMP) : «Quand il vient avec des baskets moches, des treillis, comme moi, ça va pas. Et là je vois qu’il est bien. Il est là, il se bat, il revient au top«.

Des confidences adorables qui n’ont pas manqué de faire plaisir au principal intéressé. De leur côté, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (TPMP) ont validé à 100% les compliments de Cyril Hanouna.

Tous les chroniqueurs de l’émission trouvent aussi que le père de Simon Castaldi est au top de sa forme ces derniers temps. Les fans du programme C8 ont aussi l’air d’accord au sujet du glow up de Benjamin Castaldi.

Ils ont écrit : «Il rajeunit notre casta.», «C’est vrai que Castaldi vieilli bien.», «Il brille de mille feu.», mais aussi »C’est vrai il est au top». D’autres pensent qu’il s’agit de l’effet «Comme J’aime».

Pour rappel, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) a perdu beaucoup de poids. D’après lui, c’est grâce au programme «Comme J’aime». Pour rappel, l’ami de Cyril Hanouna est devenu l’égérie de la marque depuis un moment déjà.

D’autres fans de l’émission, en revanche, pensent que l’homme a fait de la chirurgie esthétique. Pour l’instant, il n’a pas pris la parole à ce sujet. Reste à savoir s’il décidera de le faire dans les prochains jours. Affaire à suivre donc !