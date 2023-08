TPMP : les plus gros clashs de l’histoire de l’émission de Cyril Hanouna

Sur TPMP, on voit chaque saison de gros clashs entre les chroniqueurs mais aussi les invités. On vous donne le top 5 des derniers.

Dans l’émission de Cyril Hanouna, TPMP, il y a souvent de gros clashs. Il faut dire que les chroniqueurs autour de la table ont rarement le même avis. Mais quelles sont les plus grosses disputes de l’émission ? On vous en dit plus.

Il y a souvent beaucoup de tension sur le plateau de TPMP. Et suivant les sujets que l’émission traite, les avis sont très différents. Alors, il n’est pas rare que de gros clashs explosent entre les chroniqueurs.

Celui dont tout le monde se souvient est le clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. L’animateur de l’émission était sorti de ses gonds après que le député ait critiqué le patron de C8 : Vincent Bolloré. Et cela était parti très loin.

On se rappelle d’insultes de la part de Cyril Hanouna. Et cela coûte beaucoup d’argent à la chaîne depuis ce clash. On parle ici de millions d’euros. En effet, TPMP a été condamné à verser 3,5 millions d’euros. Rien que ça ! Un clash dont on se souviendra !

On se rappelle aussi celui qui opposait Agathe Auproux et Benjamin Castaldi. «Je trouve qu’on a raconté inepties sur inepties entre l’amalgame d’Isabelle qui n’a pas été comprise. Entre Benjamin Castaldi, excuse-moi, qui relaie des fake news de la fachosphère en parlant d’apologie du terrorisme«.

Et cela n’avait pas plu au chroniqueur qui lui avait demandé de retirer immédiatement ce qu’elle venait de dire. «Je ne plaisante pas. Je ne peux pas me faire traiter de facho dans une émission».

Mais Benjamin Castaldi ne provoquera plus de clashs car il annonçait à la fin de la saison qu’il partait de TPMP après 7 ans d’antenne. Le but ? Aller vers un autre projet. En effet, il montera sur scène pour une pièce de théâtre en septembre.

On se souvient aussi d’un clash en 2021 opposant Raymond Aabou à Isabelle Morini-Bosc.D’après le premier, Jarry serait parti de TF1 comme un «mercenaire». Mais ce commentaire ne plaisait pas à la seconde qui défendait l’humoriste.

Plus violent, en 2022, Matthieu Delormeau et Guillaume Genton s’affrontaient dans TPMP. «Là c’est le pote de Gilles Verdez mais c’est le premier à le traiter d’homophobe, il y a quelques semaines, sur ce plateau. C’est facile d’être un sans-c******s et d’insulter tout le monde derrière son téléphone !» criait l’animateur d’Europe 2.

Ce à quoi Matthieu Delormeau répondait. «Ne me dis pas que je suis un sans-c******s, arrête tes conneries.» Des clashs qui sont plutôt violents suivant les moments. Et ces moments sont plutôt récurrents. Qu’ils soient plus ou moins forts.

On pourrait donc citer beaucoup de clashs dans l’émission. Comme celui avec la famille Pelissard sur le plateau de TPMP. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Pour le moment, l’équipe est en vacances mais une nouvelle saison débutera au mois de septembre.