TPMP : les chroniqueurs de Cyril Hanouna en énorme désaccord sur l’affaire Ary Abittan

Le nom d’Ary Abittan est sur toutes les lèvres. Le comédien est accusé d’avoir «agressé sexuellement» une jeune femme. Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs ont exprimé leur désaccord sur cette sombre affaire.

Le 31 octobre 2021, la France entière apprenait donc la garde à vue du comédien Ary Abittan. Ce dernier a été placé en garde à vue. Après une plainte pour viol déposée par une jeune femme.

L’affaire Ary Abittan continue donc de faire les choux gras de la presse à scandale. Il a été placé en garde à vue. Dans les locaux du premier district de la police judiciaire parisienne. Une information rendue publique par Le Parisien.

Une jeune femme l’a donc accusé de «pratiques sexuelles non consenties» après avoir eu un «acte sexuel protégé» avec l’humoriste français. Et ce n’est pas tout.

En effet, d’après Le Parisien et Le Point, les policiers auraient retrouvé des draps «ensanglantés» au domicile du comédien, situé près des Champs Élysées. Ce lundi 1er novembre, les chroniqueurs de TPMP ont donné des informations sur l’enquête en cours.

L’occasion pour Bernard Montiel et Guillaume Genton, de donner des scoops au sujet de cette affaire. L’ancien animateur de Vidéo Gag a donc affiché son soutien à Ary Abittan, qu’il connaît depuis plusieurs années.

Le chroniqueur de TPMP a donc déclaré ceci : «Moi je peux vous dire qu’évidemment je n’y crois pas à cette histoire, je le défends. Je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes», a-t-il fait savoir. Ambiance.

Sur le plateau de TPMP, l’ami de Kelly Vedovelli a également confié ceci : «Il est toujours extrêmement correct, c’est un mec archi correct. C’est un mec archi honnête. Vraiment je ne crois pas à cette histoire. Rencontre d’un soir, viol le lendemain, je n’y crois pas», a-t-il enchaîné.

Si Bernard Montiel croit donc dur comme fer en l’innocence d’Ary Abittan, certains chroniqueurs ne sont donc pas de cet avis. Et ils l’ont donc fait savoir sur le plateau de TPMP.

«Quatre heures après, on se trompe donc de nom. Et ce n’est pas tout. Il aurait fallu mieux vérifier», a fait savoir l’ancien animateur de NRJ12. Et ce n’est pas tout.

Les informations du Parisien auraient donc dû être vérifiées. «Il faudrait donc que rien ne sorte, au moins avant la fin de la garde à vue. On ne connait ni les tenants, ni les aboutissants sur une information qui change toutes les quatre heures, c’est hallucinant», a-t-il enchaîné. Un avis que Gilles Verdez ne partage pas.

Enora Malagré, qui a donc souvent œuvré pour les droits des femmes n’a pas hésité à tacler Ary Abittan et la prise de position du chroniqueur de TPMP, Bernard Montiel.

«Je n’ai donc pas les mots. Culture du viol !!! Victimes ! On vous vous croit, on vous croit !!! On vous croit !!!», a-t-elle donc écrit sur les réseaux sociaux, rapporte Mcetv