TPMP : l’énorme demande de Cyril Hanouna aux téléspectateurs

Mardi 11 janvier 2022, Diego El Glaoui célébrait ses 34 ans. Il a pu compter sur sa chérie, Iris Mittenaere, pour lui faire vivre une belle journée d’anniversaire. Elle lui a notamment fait une belle déclaration de ses sentiments, sur son compte Instagram.

Cela fait maintenant deux ans qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont en couple. Et tout semble se passer pour le mieux entre nos deux tourtereaux.

En effet, lorsqu’ils font une apparition sur la toile, ils sont toujours très proches et très souriants. Pour preuve, il y a quelques heures seulement, l’ancienne Miss a publié une courte vidéo très significative sur le réseau social Instagram.

Mais de quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un méli-mélo de l’année passée aux côtés de son compagnon. Moments romantiques, moments de rigolade ou déambulation sur le tapis rouge… Il y a de tout !

Mais si Iris Mittenaere s’est montrée si expressive, c’est parce qu’il s’agissait de l’anniversaire de Diego El Glaoui. Pour le savoir, il n’y a qu’à jeter un coup d’œil à la légende du post.

«Happy You. Mon ami, mon partenaire de fous rires, et de toutes les folies/ Mon amour, celui qui m’accompagne dans mes passions et me fait découvrir les siennes / Mon âme sœur, qui m’enveloppe chaque jour d’amour et de tendresse. Je t’aime. Joyeux anniversaire.», a-t-elle ainsi écrit. C’est vraiment trop mignon, vous ne trouvez pas ?

Les fans du couple, en tout cas, ont validé cette belle déclaration. Ils n’ont pas pu s’empêcher non plus de souhaiter également un bel anniversaire à Diego El Glaoui.

«Très joyeux anniversaire à lui, et merci aussi à lui de te rendre heureuse et du coup de rayonner de bonheur.», a lancé un premier internaute, visiblement admiratif du couple que forment Iris Mittenaere et Diego El Glaoui.

«Bon anniversaire Diego El Glaoui. Il se trouve que c’est le mien aussi. Profite un Max des tiens et de ta journée. Bravo Iris Mittenaere pour cette superbe vidéo. Vous êtes beaux !», a alors écrit un second.

«Très joyeux anniversaire à Diego qui rend heureuse et épanouie notre belle Iris !!!! On l’aime pour cela !!!!!», peut-on également lire.

Mais ce n’est pas tout. Diego El Glaoui, le principal intéressé, a aussi formulé une réponse pour Iris Mittenaere. «Quelques secondes d’images pour se rappeler qu’une vie ne sera jamais assez pour vivre toutes les folies qui nous lient ensemble toi et moi.», a-t-il ainsi commenté, suivi de plusieurs émojis cœurs rouges.

Avant d’ajouter : «Merci pour ce beau cadeau d’anniversaire. Rien ne me fait plus plaisir que ces souvenirs. Love you.». Eh ben dis donc ! On dirait bien que l’entrepreneur sait, lui aussi, manier les mots.

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter, à notre tour, un très bel anniversaire Diego El Glaoui. Et, surtout, beaucoup de bonheur à ce jeune couple qui déborde d’amour. Et vous, que pensez-vous de la petite vidéo concoctée par Iris Mittenaere ? Pour la visionner, rendez-vous juste au-dessus.