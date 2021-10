TPMP : Delphine Wespiser a raconté en détail l’agression qu’elle avait subie ce week-end !

Ce week end, Delphine Wespiser a subi une agression. Elle a utilisé les réseaux sociaux pour pousser un coup de gueule contre la police qui ne patrouille pas assez, selon elle, dans les rues de Paris. La jeune femme s’est livrée sur cette agression dans TPMP.

Ce lundi 11 octobre, Delphine Wespiser a raconté l’agression qu’elle avait vécue en pleine rue. Dans Touche pas à mon poste (TPMP), elle a débuté : «Je rentre chez moi. En vrai, c’est à 50 mètres donc 15 secondes«.

Delphine Wespiser (TPMP) a alors raconté : «Je rentre avec mon plat de pâtes. Je cours. Et là, un mec vient à côté de moi. Et cours à côté de moi. Il me dit ‘Mademoiselle, t’es charmante etc…». Super. Je suis polie avec lui«.

Avant d’ajouter aussi : «Je lui répond un peu. Donc là je suis à mon code. Ça va très très vite s’arrêter. Il me demande mon numéro, mon prénom et tout. Je fais mon code. Et à ce moment là il me dit ‘Est ce que t’aimes bien le foot ?’».

La chroniqueuse de TPMP a aussi expliqué à cette fameuse personne qu’elle n’avait pas le temps. Et qu’elle voulait rentrer chez elle. Mais c’était sans compter sur l’insistance de son agresseur. «Il me fait ‘Attend je te montre un truc de foot’».

Delphine Wepsier (TPMP) révèle alors : «Il me prend par la main, il se tient à moi. J’ai l’habitude qu’on me touche le bras. Il me prend la main. Il me donne des petits coups avec ses pieds. Je lui demande d’arrêter».

A la plus grande surprise, son agresseur simule une chute. La jeune femme confie aussi : «Quand il repart en titubant, ça s’arrête je rentre chez moi. Je vais manger mes pâtes finir ma semaine. Et j’ai plus ma montre«.

Très en colère, Delphine Wespiser (TPMP) a donc fait part de sa colère. Elle a balancé : «J’ai rien demandé à personne, je lui ai donné mon respect. Je lui ai répondu. Et il me salit en un tour de passe passe».

Delphine Wespiser (TPMP) a alors dévoilé le mode de fonctionnement des voleurs. Elle a expliqué : «Quand les gens vous touchent c’est pour les montres. (…) C’était devant chez moi. A 22h».

Par la suite, l’ex Miss France a aussi avoué qu’elle n’avait jamais subi d’agression grâce à sa célébrité. Elle a admis : «Il ne m’est jamais rien arrivé parce que les gens me reconnaissent et me laissent tranquille«.

La jeune femme a aussi expliqué : «Ce gars là ne m’a pas reconnue. Et j’ai eu le traitement de toutes ces femmes qui ne peuvent plus marcher dans la rue le soir. J’ai vraiment eu peur. Je suis aussi dégoutée».

Une chose est sûre, Delphine Wespiser (TPMP) avait l’air aussi très choqué de cet évènement. En revanche, ses propos contre la police n’ont pas du tout fait l’unanimité. Plusieurs l’ont accusée de ne pas avoir appelé la police.

Après cette histoire, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste a donc tenu à présenter ses excuses après ses propos contre les forces de l’ordre.