TPMP : Cyril Hanouna vraiment accro aux drogues ? Il met les choses au clair

Comme tous les soirs, les chroniqueurs et Cyril Hanouna se retrouvent sur le plateau de TPMP pour une nouvelle émission. Et il faut dire que depuis la rentrée, la star de C8 et sa bande semble plutôt en forme.

Ce jeudi 30 septembre, l’heure était aux confidences et aux révélations. D’ailleurs, la jeune chroniqueuse de TPMP, Kelly Vedovelli a partagé un gros secret sur son collègue, Benjamin Castaldi.

Ce jeudi 30 septembre, Kelly Vedovelli a donc balancé un gros secret sur Benjamin Castaldi sur le plateau de TPMP. Il faut savoir que les fans de l’émission adorent les petits secrets.

Et Cyril Hanouna sait leur faire plaisir ! Le jeune animateur de TPMP a organisé une nouvelle session de «La boite à Pookie». Rappelons qu’il s’agit d’une boite dans laquelle les intervenants du programme écrivent des secrets sur leur camarade. De façon anonyme !

Mais la jeune chroniqueuse n’a pas pris la peine de se cacher pour révéler le secret de Benjamin Castaldi. Ainsi, la jeune femme a révélé que l’animateur de télé allait avoir recours à une nouvelle opération de chirurgie esthétique.

«Vu qu’il a perdu beaucoup de kilos, il va bientôt se faire recoller la peau sur les muscles» a-t-elle révélé sur le plateau de l’émission. Benjamin Castaldi avait d’ailleurs l’air de ne pas trop vouloir rendre cette information publique ! Mais c’est trop tard.

On sait donc que le jeune animateur va de nouveau subir une opération de chirurgie esthétique. Il ne semble donc pas avoir fini de modifier son apparence.

En 2018, il avait testé la cryothérapie. Il s’agit d’une technique pour enlever les kilos en trop. Rien que ça ! «Ça consiste en fait à congeler la graisse. Là où il y a de la graisse, on congèle et après ça disparaît» explique-t-il, rapporte Mcetv

Plus récemment, il a aussi subi quelques injections d’acide hyaluronique au niveau des contours des yeux. Affaire à suivre de très près.