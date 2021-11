TPMP : Cyril Hanouna s’est lâché sur le mari de Géraldine Maillet

Ce lundi 15 novembre 2021, Cyril Hanouna a bien taclé le mari de la chroniqueuse en plein direct sur le plateau TPMP. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la femme de 49 ne s’est pas laissée faire.

Inutile de présenter l’émission phare de Cyril Hanouna diffusée sur C8. TPMP fait un carton depuis 11 ans. Elle bat même des records d’audience avec 861 000 fidèles chaque jour. L’émission doit son succès dans un premier temps à son animateur.

Souriant, bon vivant, drôle, généreux et qui n’a pas sa langue dans sa poche, et très vite Cyril Hanouna s’est imposé comme l’animateur rêvé pour l’émission. En effet, lorsque l’animateur n’est pas présent sur le plateau, les audiences chutent.

Beaucoup de spectateurs sont très attachés à ce personnage aussi loufoque que charismatique. À tel point qu’ils lui ont même donné un surnom, Baba.

D’ailleurs, l’animateur TPMP a plutôt bien pris ce surnom et cette proximité avec ses fans. Sur son plateau il se montre alors très humain envers eux.

Pour rappel, en septembre 2021 Cyril Hanouna était alors venu en aide à une jeune mère de famille. Il s’est alors engagé à payer la cantine à sa place. Une générosité sans égale alors.

Mais si l’animateur de TPMP peut se montrer généreux envers ses invités, il arrive qu’il le soit moins avec ses chroniqueurs. Cyril Hanouna adore ses équipes mais il peut se montrer dur dans ses propos.

Pour cause, le 15 novembre 2021, Cyril Hanouna a taclé le mari de la chroniqueuse Géraldine Maillet. Une chose est sûre il n’y a pas été de main morte.

L’animateur de TPMP avait écrit sur son compte Twiter qu’il était ravi de retourner sur le plateau de l’émission après avoir fait le pont du 11 novembre. «Ça me fait trop de bien de vous retrouver, et je viens avide de darka. J’espère que vous ne m’avez pas oublié» a-t-il écrit.

Et sur le plateau beaucoup ont pu remarquer son excitation. Surtout au début, avec la présence de son ancien chroniqueur Julien Courbet venu faire la promotion de sa BD. Une bande dessinée appelée «Faites des gosses».

Mais très vite, la discussion a viré sur le sport et pour être plus précis, sur le tennis. Pour rappel, Cyril Hanouna est un grand fan de tennis et de sport en général. La chroniqueuse Géraldine Maillet n’a alors pas manqué de taquiner son patron.

La belle brune a alors affirmé avec humour : «Il te met la taule au tennis». D’ailleurs ce petit pique n’a pas vraiment plus à l’animateur de TPMP. Bien au contraire !

Agacé, Cyril Hanouna lui a alors répondu : «Il est nul ton mec, il a jamais voulu me rencontrer«. Géraldine Maillet a donc essayé d’apaiser les tensions en ajoutant : «Il ne joue qu’avec des gens forts et Cyril Hanouna devrait jouer avec lui».

Mais, l’animateur n’en démord pas. «Il ne met pas une balle dans le court, il joue comme une grenouille. C’est une banane. Il est nul. Moi je sais qui est nul et qui n’est pas bon« a-t-il déclaré en plein direct, rapporte Mcetv

Une chose est sûre, le présentateur de TPMP n’a pas du tout apprécié la petite blague de sa chroniqueuse. Et il lui a bien fait comprendre.