TPMP : Cyril Hanouna raconte comment son ex a découvert ses infidélités !

La mère de Kim Kardashian était la nouvelle cible du rappeur à son retour sur Instagram.

Kanye West s’est de nouveau exprimé sur Instagram concernant son conflit avec Kim Kardashian et la garde de ses enfants. Le rappeur a fait une série de posts dans lesquels il s’en prenait à Gap, Adidas, Pete Davidson, son ancien partenaire, Kris Jenner et appelait même à s’allier avec Scott Disick, Travis Scott et Tristan Thompson.

Mais les publications ne sont pas passées inaperçues et malgré le fait que personne de la famille Kardashian ne soit venu répondre à Kanye West en public, en privé, Kim Kardashian lui aurait envoyé quelques messages lui demandant d’arrêter de poster des choses sur son compte Instagram.

Une conversation que Ye a leakée et dans laquelle on peut voir comment, soi-disant, Kim Kardashian transmet un message de sa mère. «De la part de ma mère, s’il vous plaît. Demandez-lui d’arrêter de mentionner mon nom», peut-on lire dans la conversation. «J’ai presque 67 ans et je ne me sens pas toujours bien et cela me stresse beaucoup», conclut la pétition de Kris Jenner.

Qu’a dit Kanye West à propos de Kris Jenner ?

Dans les publications que Kanye West a faites ce jeudi 1er septembre, qu’il a par la suite supprimées, le rappeur reprochait à Kris Jenner d’avoir permis à ses filles, Kim Kardashian et Kylie, de poser pour Playboy.

Ye a écrit que «Hollywood est un bordel géant. Le porno a détruit ma famille. Je m’occupe de l’addiction que promeut Instagram. Je ne laisserai pas cela arriver à Northy et Chicago.»

Après avoir lu la demande de Kris Jenner de ne pas la mentionner, Kanye West est reparti à l’offensive, écrivant que ses enfants «ne feront pas de Playboy ni de sextapes».