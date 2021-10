TPMP : Cyril Hanouna est revenu sur une grosse polémique autour de «Miss Esthétique» !

Le monde du journaliste se trouve en deuil. En effet, un grand homme vient de s’en aller en la personne d’Etienne Mougeotte. Celui-ci, ayant dirigé les plus grandes rédactions. Que ce soit TF1, Europe 1, Télé 7 Jours, ou encore le JDD. C’est pourquoi, Cyril Hanouna a souhaité lui rendre hommage.

Baba qui, auparavant, a reconnu s’être planté sur sa dernière idée. Si vous ne le saviez pas, C8 a récemment lancé «Dans le coeur de Français». Une émission revenant sur la vie de grandes artistes français. Une émission qui ne semble pas vraiment avoir convaincu.

Car si tel avait été le cas, le programme aurait connu une grosse audience. Et malheureusement, cela ne s’avère pas du tout le cas. C’est pourquoi, Cyril Hanouna a fait le choix de le déprogrammer avec la direction de la chaîne.

D’ailleurs, Baba reconnaissait que ce programme venait de son idée : «C’était mon idée «Dans le coeur des Français». J’avoue. Ce n’est pas la production qui ne marche pas. Ce n’est pas parce que c’est mal produit ou bien produit. C’est juste que le concept ne marche pas.»

Au final, il s’agit de la seule case de la semaine ne parvenant pas à ramener du public sur la chaîne. C’est en tout cas ce que pense le trublion du PAF. Ce dernier, se félicitant d’avoir trouvé la recette pour rassembler les fans les autres jours :

«Autant les westerns le mardi ça on cherchait un truc qui drainerait un autre public que Koh Lanta. On se demandait ce qui allait marcher. Et pour le coup les westerns c’est un énorme succès. On a vraiment bien trouvé.»

Avant d’ajouter : «Vendredi soir on a décidé de passer Patrick Sébastien. C’est un énorme succès aussi. On a fait des bonnes choses. Mais sur la case du mercredi, je me suis planté. J’avoue. On va remédier à ça. Il faut tenter des choses». Mais Cyril Hanouna va sans doute trouvé comment faire.

Hormis cette erreur, le trublion du PAF a profité de l’émission de ce jeudi 7 septembre pour rendre hommage à une personne qui comptait pour lui. Bien qu’il n’ait jamais pu travailler avec lui, Etienne Mougeotte faisait partie de ses modèles.

C’est pourquoi, Cyril Hanouna a eu une pensée pour l’homme parti il y a quelques heures : «On vient d’apprendre une mauvaise nouvelle. Etienne Mougeotte, le patron historique de TF1 est décédé à l’âge de 81 ans.»

Avant d’ajouter : «Je n’ai jamais eu la chance de travailler avec lui mais… C’était vraiment la référence à la télévision. Vous avez travaillé avec lui Valérie ?» Ce à quoi Valérie Benaïm répondait alors : «C’est lui qui m’a recrutée.»

Ajoutant aussi: «C’est lui qui m’a fait grandir à la télé c’est même lui qui a fait ma carrière. Je suis très très triste. C’est une légende, il a fait TF1. La grande époque de TF1, c’est lui. Il savait aussi bien parler à un journaliste qu’à un animateur.»

Benjamin Castaldi, quant à lui, avait les mêmes pensées que son patron Cyril Hanouna. Le chroniqueur faisant savoir : «Pour moi c’est l’un des plus grands pros de la télé que je n’ai jamais rencontré. Il aimait vraiment la télé, c’était sa passion. Ca me fait beaucoup de peine.»