TPMP : Cyril Hanouna annonce une très mauvaise nouvelle à ses fans

Avant d’être chanteuse, Chantal Goya était actrice. Mais elle a rapidement décidé d’abandonner le cinéma. Elle en révèle les raisons assez personnelles lors d’une interview accordée à Nice-Matin ce vendredi 3 décembre 2021.

Ils ont vécu plusieurs décennies ensemble. Voilà plus de cinquante ans que Chantal Goya est mariée à Jean-Jacques Debout. Et c’est notamment grâce à lui que sa carrière a pris un tournant.

En effet, l’auteur-compositeur-interprète lui présente Daniel Filipacchi, alors en train de lancer un nouveau magazine, Mademoiselle Âge Tendre. Elle va y apparaitre en tant que modèle photo.

Le créateur de Salut les copains devient alors son producteur. Depuis, elle a connu un franc succès, notamment dans la chanson pour enfants. Et depuis le 7 novembre 2021, la chanteuse est en tournée pour son spectacle Le soulier qui vole, qui fête cette année ses quarante ans.

«Il y a beaucoup de quadragénaires dans le public ! Les parents viennent avec leurs enfants et me disent «on voulait les voir heureux en vous regardant, comme nous on l’a été!» Je suis lucide, avec la jeune génération, il y a la concurrence d’Internet, des séries…», a-t-elle confiée à Actu Toulouse le 14 novembre dernier.

«Mais lors des premières dates de la tournée, la magie était toujours là : la comédie musicale, ça plaît encore aux enfants et les parents adorent. Et alors la petite nouveauté qu’on a pu remarquer avec cette nouvelle tournée et qu’on avait pas vu les fois précédentes : on a de plus en plus de petites filles qui viennent déguisées en Bécassine !», a-t-elle poursuivi.

Mais avant d’être chanteuse, Chantal Goya était actrice. Elle a notamment joué dans Masculin féminin de Jean-Luc Godard, Tout peut arriver de Philippe Labro, ou encore Les Gaspards de Pierre Tchernia. Mais l’épouse de Jean-Jacques Debout a finalement décidé d’arrêter le cinéma pour des raisons personnelles.

C’est ce qu’elle confie dans les colonnes de Nice-Matin ce vendredi 3 décembre 2021. «Je ne voulais pas me mettre à poil dans un lit et embrasser quelqu’un d’autre que mon mari», a-t-elle expliqué. Si beaucoup d’actrices arrivent à jouer ce type de scènes, ce n’est pas le cas de la chanteuse de 79 ans qui préfère rester fidèle à son mari.