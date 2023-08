TPMP : Bernard Montiel filme des tombes et met en colère les internautes (photos)

Alors que les chroniqueurs de TPMP passent tous de bonnes vacances, Bernard Montiel vient de créer un bad buzz en filmant un cimetière…

Durant ses vacances à Saint-Tropez, le chroniqueur de TPMP Bernard Montiel a provoqué la colère des internautes. Et pour cause : il a filmé des tombes dans un cimetière marin.

Cela fait maintenant plus de 13 ans que TPMP est à l’antenne. Et l’on peut dire qu’au fil du temps, elle a fait grand bruit en générant une audience toujours plus large.

En même temps, ce n’est un secret pour personne : Cyril Hanouna a l’art et la manière de créer le buzz grâce à la magie du direct. C’est un vrai génie !

Par ailleurs, l’émission a souvent été marquée par de gros clashs qui ont marqué le public. Dans TPMP, c’est «no limit» et tout le monde le sait !

Pour la rentrée, Cyril Hanouna prévoit d’ailleurs un programme chargé avec bon nombre de nouveaux chroniqueurs. Sans changer la formule habituelle qui fait tout le succès de TPMP : du débat et de l’humour sans modération !

En attendant, les membres de l’équipe TPMP passent tous de bonnes vacances bien méritées. On a d’ailleurs vu Cyril Hanouna s’entraîner au padel, sa grande passion, avec des amis dans le sud de la France. Décidément, son esprit compétitif le poursuit partout, même en dehors de son émission !

Bernard Montiel, de son côté, profite du bon air de la Méditerranée à Saint-Tropez. Mais l’une de ses vidéos de vacances l’a mis dans une sacrée sauce sur Twitter…

Le beau cimetière marin de #SaintTropez où se trouve notamment l'empereur du Microsillon (Ferrat , Brel , Lama , Greco , Aznavour , Eddy Mitchell et tant d autres!) , 👑 roi des " nuits Blanches" #EDDYBARCLAY ( sa tombe sur les premières images de la vidéo ) bonne journée ! 🌞 pic.twitter.com/VmAKnoeasA — Bernard Montiel (@bernard_montiel) August 7, 2023

Il suffit parfois d’un rien pour créer la polémique sur Twitter. Et Bernard Montiel, pensant partager une vidéo innocente avec ses fans, s’est retrouvé dans une drôle de controverse.

En effet, après cette belle année dans TPMP, il était en visite près du cimetière marin de Saint-Tropez. Un lieu magnifique puisqu’il se situe face à la Méditerranée, et que le chroniqueur de TPMP n’a pas tardé à immortaliser.

Par ailleurs, cet espace de recueillement est connu pour abriter de nombreuses célébrités telles que Jacques Brel, Jean Ferrat ou encore Charles Aznavour. Jusqu’ici, tout va bien pour le chroniqueur de TPMP.

Seulement voilà, la première bourde de cette vidéo est venue de sa légende, puisqu’il y annonce par erreur la mort de deux stars. De quoi perdre en crédibilité, surtout pour un journaliste aussi réputé que Bernard Montiel dans TPMP…

Et la deuxième bourde est venue de la séquence en elle-même. En effet, certains internautes ont été choqués de voir ces tombes dans leur fil Twitter, en sachant qu’il s’agit d’un lieu sacré. Bref, on souhaite bon courage à Bernard Montiel pour se sortir de cette sauce !

Quoi qu’il en soit, on espère qu’il se remettra de cet épisode pour son retour dans TPMP. Et on a déjà hâte de le revoir à la rentrée, en compagnie de Cyril Hanouna et de la nouvelle équipe !