TPMP : Benjamin Castaldi fait des confidences au sujet de son mariage !

La saison effrayante bat son plein et Kourtney Kardashian a une participante très impressionnante : sa fille Penelope Disick. Voyez la fillette de 9 ans toute habillée et dans son élément.

Penelope Disick a récemment arboré un tout nouveau look juste à temps pour la saison effrayante, et c’est à tomber par terre. Kourtney Kardashian a posté une photo de l’ensemble rocker chic de son petit, qui comprenait un chapeau noir avec des bagues en argent, des gants en maille noire et des tatouages temporaires pour le visage sur Instagram le 3 octobre.

La maman de trois enfants, qui partage ses enfants avec l’ex Scott Disick, a simplement sous-titré l’adorable post avec quelques emojis sur le thème d’Halloween. Et en ce qui concerne l’art facial temporaire? Penelope a enfilé un cœur noir sur une joue et un petit X sur l’autre.

Le petit ami de Kourtney, Travis Barker (bien connu pour son style rock, bien sûr), a remarqué la dernière transformation de Penelope, en écrivant simplement «Rockstar» sous le joli post. L’ami de Kourtney, Simon Huck, a également commenté les nouvelles fouilles de Penelope en écrivant : «Mosh life with P.»

Et il semble que la fondatrice de Poosh et sa famille soient dans l’esprit fantasmagorique des choses, Kourtney partageant également des tonnes de décors d’Halloween dans ses histoires Instagram au cours du week-end.

Nous parlons de crânes en or, de fausses toiles d’araignées et même de décors d’assiettes sur le thème d’Halloween. Oh mon!

Bien que cette fois-ci soit pour les festivités, ce ne serait en fait pas la première fois que Penelope arbore un peu d’art facial temporaire. Fin septembre, Penelope s’est jointe à l’amusement artistique avec son cousin North West.

Pour ce moment particulier, Penelope a choisi de balancer un tatouage de joue d’ancre et une écriture cursive similaire le long de l’arête de son nez. Que pouvons-nous dire? Le style de Penelope commence vraiment à laisser des traces.