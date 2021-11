Tout n’est pas perdu : Lionel Messi reviendrait à Barcelone pour cette raison

Le footballeur argentin s’est exprimé depuis l’intimité de son domicile parisien et a suscité l’espoir des fans de l’équipe Blaugrana.

A Barcelone, le départ de Lionel Messi au PSG fait encore mal. Ce sera une blessure difficile à cicatriser pour les supporters blaugranas.

Pourtant, ce dimanche, le footballeur argentin a donné une lueur d’espoir aux supporters qui l’ont hébergé pendant plus de 20 ans en déclarant qu’il rêve de revenir dans l’institution à l’avenir, bien que d’un autre rôle.

«J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club dans ce qui pourrait être utile, dans ce que je peux ajouter et aider le club à aller bien. Je l’ai dit à l’époque : j’adorerais être secrétaire technique à un moment donné», a-t-il déclaré dans une interview qu’il a accordée au journal catalan Sport depuis l’intimité de son domicile parisien.

En ce sens, l’attaquant qui a quitté le Barça en août dernier a ajouté : «Je ne sais pas si cela arrivera ou non, si ce sera à Barcelone ou non. Ou peut-être d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais contribuer à nouveau dans ce que je peux car c’est le club que j’aime et j’aimerais qu’il continue d’aller bien, de continuer à grandir et de continuer à être l’un des meilleurs au monde».

L’intégralité de l’interview sera publiée dans les prochaines heures. On s’attend à ce que le Flea y passe par différents aspects d’un intérêt particulier pour les fans : les souvenirs de sa carrière à Barcelone et ce qui s’est passé avec le président Joan Laporta.

Il évoquera également sa situation actuelle au PSG, les changements que sa vie a connus ces derniers mois et la possibilité de remporter son septième Ballon d’Or.