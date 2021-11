Toulouse : deux jeunes hommes poignardés par un ado de 15 ans pour une cigarette

Faire l’amour est un moment d’échange et d’intimité pure entre deux personnes qui s’aiment, il demande beaucoup d’attention et de prévenance. Mais une fois l’orgasme atteint, certaines personnes ne se soucient plus de leur partenaire et pourtant l’after-sex est aussi important pour mener une vie sexuelle épanouie. Elles ont ces fâcheuses habitudes qui font gâcher le plaisir après l’acte sexuel et déçoivent leur partenaire.

Souvent les couples se focalisent sur les préliminaires et prennent du plaisir pendant l’amour, mais ils oublient souvent le plaisir qui vient après. Pour vous aider à y voir plus clair, on vous dévoile dans cet article les 8 choses à bannir et à ne pas faire après avoir fait l’amour.

1. Dormir en se tournant le dos après un rapport sexuel

Quand vous finissez de faire l’amour, souvent la plupart des hommes arrivent à s’endormir comme une masse contrairement aux femmes.

Cela pousse à se demander pourquoi. La réponse est, l’endorphine. Cette hormone est fortement libérée chez l’homme au moment fatidique de l’éjaculation, qui lui procure une sensation de détente d’où cette envie de dormir.

De nombreuses études ont prouvé que les femmes sont prêtes pour un deuxième round plus rapidement que les hommes. Malgré tout cela, faites-vous des câlins, et faites l’effort de tenir un peu plus longtemps, et dormez quand vous êtes tous les deux prêts.

2. Quitter le lit instantanément après un rapport sexuel

Se lever du lit et quitter la chambre juste après l’orgasme, pourraient être un signe de froideur et de manque de délicatesse. En effet, si vous n’êtes pas satisfait de votre partie de jambes en l’air, restez avec votre partenaire et préparez-le à recommencer. Qui sait, il peut vous mettre en extase la deuxième fois. Alors prenez votre temps et détendez-vous. Montrez lui tout l’amour que vous lui portez, vous ne le regretterez pas.

3. Prendre des selfies

Certaines personnes sont addictes au selfies même pendant des moments très intimes. Si vous en faites partie, sachez que votre passion n’est pas forcément partagée par votre partenaire.

Si vous voulez en prendre, demandez-lui d’abord ce qu’il/elle en pense avant de passer à l’action et de causer des problèmes dans votre couple. Il serait dommage de gâcher des instants d’intimité forte que vous pouvez partager avec votre moitié.

Au lieu de vouloir à tout prix faire des selfies, profitez de l’instant présent en vous lovant dans les bras de votre moitié et en savourant ce moment de bonheur et de détente.

4. Utiliser votre téléphone pendant que vous êtes ensemble

Utiliser le téléphone portable, et envoyer des SMS ou appeler des amis peu après avoir fait l’amour, est le signe d’un manque de respect pour la personne et pour le moment que vous partagez ensemble.

En effet, souvent les couples signalent que leurs partenaires le font après l’amour, ce qui n’est pas du tout approprié et cela risque de détruire la relation. Votre partenaire se sent ignoré et c’est un manque de considération à son égard.

5. Se mettre à travailler après un rapport sexuel

Chaque chose doit être faite au moment opportun mais travailler ou étudier juste rapport sexuel est tout simplement inapproprié. Pensez plutôt à vous amuser, à vous faire des câlins ou à discuter de tout et de rien, car ces petits moments post-orgasme sont très importants pour l’avenir de votre couple.

Soyez organisé et faites le nécessaire pour que le travail ou les études n’empiètent pas sur votre vie privée et intime. Donnez à chaque chose le temps nécessaire tout en veillant à garder un équilibre. Certes le travail est important, mais en aucun cas il ne doit mettre en danger la vie de votre couple.

6. Dormir juste après un rapport sexuel

Tomber dans les bras de Morphée juste après l’orgasme est chose commune à tous les couples. Selon plusieurs études, le cerveau humain est naturellement prédisposé à s’endormir après un orgasme. Le fautif ?

Les endorphines, des hormones sécrétées par le cerveau et qui sont nécessaires à la période réfractaire qui suit l’orgasme masculin ! Cette hormone est également libérée chez la femme mais son action se fait de manière plus douce lui permettant de s’endormir plus progressivement.

Messieurs, pour ne pas passer pour des goujats, prenez votre chérie dans les bras et câlinez-la de sorte à ce qu’elle soit aussi détendue que vous, elle tombera probablement dans un sommeil profond aussi vite que vous !

7. Aller à la cuisine

Les petites choses ont de plus grands impacts. Alors si vous avez faim, proposez à votre partenaire d’aller manger avec vous à la cuisine, et ne laissez pas votre partenaire se sentir ignoré. Vous devez partager ce moment aussi avec elle/lui au lieu de le faire séparément.

8. Regarder la télévision ou lire un livre

La lecture est une bonne activité le soir, mais pas juste après avoir fini de faire l’amour. Si votre série ou émission préférée arrivent, Cela n’est pas une excuse valable pour délaisser votre partenaire après avoir fait l’amour ensemble. Ne faites pas une coupure brutale. Les femmes et les hommes détestent cela, rapporte santeplusmag.com