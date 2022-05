Totti veut emmener une star argentine à Rome : «Je vais lui parler…»

Au milieu de l’incertitude quant à l’avenir de Paulo Dybala après son départ de la Juventus, la légende de l’AS Roma Francesco Totti cherchera à convaincre La Joya de rejoindre l’équipe pour la saison prochaine.

Bien qu’il ne fasse pas partie de la direction, l’historique Capitano de la Loba s’est entretenu avec Sky Sports à l’approche de la finale de la Conference League et a glissé la possibilité de convaincre l’Argentin de l’emmener dans l’équipe de la capitale.

Tous deux se retrouveront lors du match de charité à Milan organisé par Samuel Eto’o et ont glissé : «Je vais parler à Dybala pour voir si je peux l’emmener à Rome.»

«On jouera le jeu d’Eto’o et on jouera ensemble. Je vais lui mettre quelque chose dans la tête, du moins j’essaierai de le faire. On espère réussir, tant que la Roma aura la même idée que moi. Ce serait fou si on disait qu’on n’aimerait pas ça», a-t-il ajouté.

Pourtant, c’est le rêve de la Roma, Francesco Totti et José Mourinho, c’est presque impossible puisque le talentueux footballeur est très avancé à son arrivée à l’Inter Milan.