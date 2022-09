Totti sort de son silence : «Ilary et son père ont vidé mon coffre-fort…»

L’ancien capitaine de la Roma parle ouvertement de sa séparation d’avec Ilary Blasi et des rumeurs de déloyauté. «Je n’étais pas le premier à trahir», précise-t-il.

En juillet dernier, Francesco Totti et Ilary Blasi annonçaient leur séparation après dix-sept ans en tant que mari et femme, et trois enfants ensemble.

Une nouvelle qui a choqué l’Italie puisqu’il s’agissait de l’un des mariages les plus stables sur la scène sociale. Dès lors, les spéculations sans fin sur les raisons qui avaient conduit à une telle décision ne se sont pas arrêtées.

L’ombre d’une déloyauté présumée n’a pas tardé à apparaître. D’un côté, la relation de l’ancien capitaine de la Roma avec Noemi Bocchi a été mise à l’honneur, et de l’autre, la presse italienne a révélé qu’Ilasy Blasi fréquenterait intimement un autre homme depuis plus d’un an et demi.

Des mois plus tard, Totti rompt son silence et parle ouvertement de leur séparation dans une interview sévère au ‘Corriere della Sera’ où il ne laisse pas son ex-femme en très bon état.

«Ce n’est pas vrai que j’ai été le premier à trahir», commence-t-il par dire. «J’ai lu trop de canulars ces dernières semaines, certains d’entre eux ont fait souffrir mes enfants. Arrêt. J’ai vécu une période difficile, d’abord parce que j’ai arrêté de jouer. Puis est venu le décès de mon père du covid, et juste au moment où j’avais le plus besoin de ma femme, elle n’était pas là», ajoute-t-il. Malgré ces propos, Totti est aussi autocritique : «J’ai aussi des défauts. J’aurais dû faire plus attention à elle.

«En septembre de l’année dernière, des rumeurs ont commencé à me parvenir selon lesquelles Ilary en avait un autre. En effet, plus d’un. Et puis j’ai découvert des messages sur son téléphone, du genre ‘à bientôt à l’hôtel, c’est plus prudent de ma part’», raconte-t-il dans des déclarations au média précité.

«Je suis tombée dans une dépression et je m’en suis sortie grâce à Noemi Bocchi, qui est tout le contraire d’Ilary», ajoute-t-il à propos du début de sa relation avec son partenaire actuel.

Une relation très tendue

La relation actuelle entre Totti et Ilary est très tendue. Ils sont même sur le point d’aller en justice puisqu’ils n’arrivent pas à s’entendre sur la séparation.

Dans ce contexte, l’ancien footballeur donne une série de détails inattendus qui font beaucoup parler d’eux en Italie. «Ilary m’a pris ma collection de montres, il y a aussi des Rolex très précieuses», explique-t-il. «Elle a vidé les coffres avec son père», ajoute-t-il.