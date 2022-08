Totti révèle le joueur pour qui il paierait «plus de 200 millions d’euros»

Francesco Totti a accordé une interview à une chaîne de télévision égyptienne où il a parlé de son ancien partenaire à Rome : Mohamed Salah.

«Salah est l’un des dix meilleurs joueurs du monde , je ne comprends pas pourquoi il n’a jamais remporté le Ballon d’Or. Si j’étais président d’un club, je paierais plus de 200 millions d’euros pour lui», a déclaré l’Italien.

«J’ai une excellente relation avec Mohamed. Avant d’être footballeur, c’est un gars exceptionnel, humble, agréable et toujours disponible. Il a passé une excellente saison avec la Roma et je savais que s’il allait à Liverpool, il deviendrait un joueur encore plus fort», a-t-il ajouté.

Il a également tenu à souligner l’éthique de travail de l’Égyptien : «Il a eu une vie très discrète. Il s’est entraîné et est rentré chez lui avec sa femme.»

Comparaison avec Messi et Cristiano

«Celui de Liverpool est parmi les meilleurs. Messi et Ronaldo sont différents. Messi est plus technique et Ronaldo est plus un joueur d’équipe», a-t-il assuré.

«Honnêtement, en 30 ans de carrière, je n’ai jamais compris les critères du Ballon d’Or, que ce soit un trophée collectif ou individuel», a-t-il conclu.