Top 10 footballeurs africains les plus riches en 2021

L’ancien joueur du FC Barcelone, de l’Inter Milan ou encore de Chelsea, le Camerounais Samuel Eto’o Fils, a gagné plusieurs millions de dollars au cours de sa carrière de footballeur professionnel sur le «vieux continent».

Selon le site sud-africain Soccer Laduma, le «Grand Mopao» (le grand roi), occupe la tête du classement des 10 footballeurs africains les plus riches de tous les temps, qu’ils soient en activité ou non. Samuel Eto’o arrive devant les deux Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré.

Avec une valeur estimée à 140 millions de dollars, Samuel Eto’o Fils (40 ans), qui vient de postuler pour la présidence de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), serait le footballeur africain le plus riche de tous les temps.

D’ailleurs, il était le footballeur le mieux payé de la planète, après avoir signé un contrat de 3 ans en 2011 en faveur du club russe de FK Anji Makhatchkala, qui lui rapportait environ 24 millions de dollars net par an, plus 23 222 dollars par but et 11 611 euros par passe décisive.

Malgré sa retraite, Samuel Eto’o reste le joueur africain le plus riche de tous les temps. Avec un palmarès bien étoffé tant collectivement qu’individuellement, l’ancien capitaine des Lions Indomptables en a aussi plein les poches. Celui qui a été nommé Ambassadeur du mondial 2022 au Qatar, ne cesse de s’investir dans le social dans son pays, le Cameroun.

L’Ivoirien Didier Drogba, 43 ans, qui a également marqué l’histoire de Chelsea et du football ivoirien et qui est également candidat pour la présidence de la FIF, arrive naturellement à la 2ème place dans ce classement, avec une valeur estimée à 100 millions de dollars. Quatre fois «meilleur joueur africain de l’année», l’ancien milieu de terrain international ivoirien Yaya Gnégnéri Touré (38 ans) complète le podium avec ses 80 millions de dollars.

L’Égyptien Mohamed Salah, qui arrive à la 4ème place avec 70 millions de dollars, est le footballeur africain le plus riche en activité, devant le Sénégalais Sadio Mané (9ème) avec 30 millions de dollars et le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang (10ème), qui pèse également 30 millions de dollars.

Top 10 des footballeurs les plus riches d’Afrique