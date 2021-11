Top 10 des meilleurs athlètes les mieux payés de l’histoire : voici la position de Messi et Cristiano

Une liste corrigée de l’inflation a déterminé qui sont les athlètes qui ont généré le plus d’argent dans l’histoire

Le sport déplace des milliards de dollars et année après année, les contrats sont dépassés. De nouveaux records de sponsoring et de salaire sont établis chaque saison, c’est pourquoi les athlètes gagnent de plus en plus d’argent.

Cela rend complexe de comprendre qui a été le plus riche de tous les temps, car les chiffres ont varié au fil du temps et les chiffres traités aujourd’hui sont loin de ceux qui ont bougé il y a deux ou trois décennies.

Dans ce contexte, le site Sportico a réalisé une étude approfondie dans laquelle il a intégré des données historiques qui incluent les salaires, les récompenses, les primes, les parrainages, les licences, les redevances, les offres de livres, les apparitions et toutes sortes de revenus qui ont été diffusés par les entreprises, des équipes, des clubs ou à travers les médias, comme le magazine Forbes.

Il a ajusté ces chiffres pour l’inflation en fonction de la période à laquelle ils appartenaient et a obtenu une estimation assez adéquate de ce que gagnaient les meilleurs athlètes de l’histoire.

Il a ainsi produit un classement de 25 chiffres qui a été publié ce jeudi dans lequel des stars telles que l’ancien basketteur Michael Jordan, l’ancien coureur de Formule 1 Michael Schumacher, les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather, parmi autres.

La liste des 10 meilleurs athlètes rémunérés de l’histoire

1. Michael Jordan (basket) : 2,62 milliards de dollars

2. Tiger Woods (golf) : 2,1 milliards de dollars

3. Arnold Palmer (golf) : 1,5 milliard de dollars

4. Jack Nicklaus (golf) : 1,38 milliard de dollars

5. Cristiano Ronaldo (football) : 1,24 milliard de dollars

6. Floyd Mayweather (boxe) : 1,2 milliard de dollars

7. LeBron James (basket) : 1,17 milliard de dollars

8. Lionel Messi (football) : 1,14 milliard de dollars

9. Michael Schumacher (sport automobile) : 1,13 milliard de dollars

10. Roger Federer (tennis) : 1,12 milliard de dollars