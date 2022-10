Toni Kroos lâche la vérité : «Je le jure. Mais ils n’ont rien gagné en international l’année dernière…»

«La Premier League est la meilleure ligue du monde, c’est un rêve d’être ici» a déclaré Rodrigo Bentancur, un joueur uruguayen, six mois seulement après son arrivée à Tottenham Hotspur, en juin 2022. La raison ne manque pas.

La Premier League est considéré comme la ligue nationale de football la plus forte de la planète. Aucune n’a d’équipes aussi fortes à la fois dans le sport et dans l’économie. Cependant, tout le monde ne pense pas comme Bentancur. Certains, en revanche, estiment que cette définition est exagérée.

Et l’un d’eux est le milieu de terrain Toni Kroos, qui joue dans la ligue espagnole du Real Madrid depuis juillet 2014 et, à ce titre, défend cette ligue et ce pays qu’il aime tant.

«Ils n’ont pas remporté de titre international cette année ( pour la saison 2021-22 ). L’argent de la télévision était nettement plus élevé en Angleterre depuis des années et pourtant, cela n’a pas permis aux équipes anglaises de tout gagner.»

La raison ne manque pas. Le dernier titre international de club de l’Angleterre a été la Super Coupe d’Europe, aux mains de Chelsea, en août 2021.

Kroos défend la lettre du champion d’Espagne et, surtout, du Real Madrid. «C’était la meilleure décision de ici, le mieux que je pouvais faire. Ce n’était pas facile mais c’était un grand pas dans le sport et dans ma vie privée, j’avais 24 ans et j’avais un fils. parler la langue.»

De plus, il a déjà précisé qu’il prendrait sa retraite en Espagne : «J’ai précisé que c’est là que je veux terminer ma carrière. A quelle date exactement ? Je ne peux pas encore le dire. Peut-être en 2023, peut-être un an ou deux plus tard. Vous ne savez pas.»

Kroos a expliqué, dans un podcast de l’OMR, qu’il est très proche de Florentino Pérez, le président de Madrid : «C’est une personne avec un bon cœur. Dès le premier jour, il m’a donné le sentiment qu’il était heureux que je vienne chez lui. club, ce qui est inhabituel pour la taille d’une entité comme le Real Madrid.

Je suis ici depuis huit ans et il y a eu une proximité dès le premier jour. Je sais que pendant ces huit années, il n’a pas pensé une seconde à me vendre. À ce moment-là, je suis venu pour “seulement” 25 millions d’euros, il aurait sûrement pu me vendre plus tard pour plus d’argent.»

La Super Ligue

Un autre sujet sensible que l’Allemand a traité est la Super League, et il prévoyait qu’un jour à court terme elle se jouerait : «Il est évident que l’idée existait et existe toujours. Elle aurait dû fonctionner depuis longtemps, Je pense qu’il faudra du temps pour le réaliser et je ne le verrai probablement pas comme un joueur actif. Je pense toujours que cela arrivera, mais je ne peux pas dire quand.»

Qu’est-ce que cela signifie de jouer au Real Madrid

L’Allemand sait ce que c’est que de porter le maillot Merengue, le poids du bouclier : «Tu arrives dans le plus grand club du monde et tu dois fonctionner presque immédiatement. Cela veut dire : dans ta vie privée, tu dois tout organiser et à en même temps être pleinement présent dès le premier jour sur le terrain, comme si vous y étiez depuis dix ans. Dieu merci, ça a bien fonctionné. Bref, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver». Que pensera le Bayern Munich de ces propos ?