Tom Cruise tombe en chute libre d’un avion pour délivrer un message à ses fans

L’acteur a décidé de féliciter Noël avec une action risquée qui en a surpris plus d’un : «Si vous voulez quelque chose de bien fait, vous feriez mieux de le faire vous-même.»

Tom Cruise est de retour dans les gros titres de la presse internationale, bien que cette fois cela n’ait rien à voir avec aucune de ses dernières œuvres cinématographiques ni avec ses relations amoureuses.

Et c’est que l’acteur populaire est devenu l’actualité après avoir joué dans une action risquée qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux en laissant plus d’un utilisateur bouche bée. «Si tu veux quelque chose de bien fait, tu ferais mieux de le faire toi-même», avance l’Américain.

A 60 ans, l’interprète de renom a profité du tournage en Afrique du Sud d’une des séquences des deux prochains volets de ‘Mission Impossible’, prévus pour 2023 et 2024, pour tomber en chute libre d’un avion et féliciter Noël à tous ses followers.

Dans les images, Tom Cruise remercie également le soutien de son dernier film ‘Top Gun : Maverick’ et précise qu’il est plus qu’habitué aux scènes risquées et d’action, et que bien sûr il n’a pas peur de ce type d’action. L’acteur parle comme un rien et finit par faire un atterrissage parfait.

«Bonjour tout le monde, nous voici sur l’incroyable Afrique du Sud et nous tournons les parties un et deux de ‘Mission: Impossible 7′”, commence Cruise en disant. “Je ne voulais pas que l’année se termine sans remercier tout le monde d’être allé au cinéma et merci de soutenir ‘Top Gun: Maverick’», ajoute-t-il alors que Christopher McQuarrie lui rappelle qu’il lui reste une scène à tourner.

«Comme toujours, merci de nous avoir permis de vous divertir. C’est vraiment l’honneur d’une vie. Je manque d’altitude donc je dois retourner travailler. Nous devons prendre cette photo. Passez des vacances très sûres et heureuses. Rendez-vous au cinéma», conclut-il.

Un amoureux du risque

Tout au long de sa longue et fructueuse carrière dans le monde du théâtre, Tom Cruise a tourné des centaines de scènes à risque où il a laissé sa peau. A noter que l’acteur refuse l’utilisation de sosies puisque c’est lui qui veut réaliser ses propres scènes malgré le danger.

«L’amour du risque m’est venu depuis que je suis tout petit”, venait-il d’affirmer il y a quelques temps. Depuis qu’il a 25 ans, l’interprète américain n’a pas utilisé de sosies puisque, selon lui, c’est une façon d’être “honnête” avec le public et aussi de «tirer le meilleur parti de ses compétences».