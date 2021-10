Tom Cruise et sa petite amie ont mis un terme à leur idylle pour cette raison

Adele veut donner une seconde chance à l’amour et au mariage et le fera aux mains de son partenaire, Rich Paul, l’agent de Lebron James, qui a volé le cœur de la chanteuse et avec qui elle envisage déjà de se marier.

L’artiste a confirmé sa relation il y a quelques semaines et maintenant elle souhaite vivre avec son petit ami, alors tous les deux sont déjà à la recherche d’une luxueuse maison à Los Angeles pour vivre leur histoire d’amour.

C’est via son compte Instagram qu’Adèle a mis fin aux rumeurs et partagé une photo d’elle très heureuse à côté de Rich Paul, confirmant ainsi leur relation.

Maintenant que la chanteuse de «Someone Like You» est très heureuse de ses fréquentations, elle envisage déjà de déménager avec son petit-ami à Los Angeles donc le couple cherche une maison luxueuse dans ce quartier.

Mais pas seulement cela, Adele veut descendre l’allée et est sûre de donner une seconde chance à l’amour et d’épouser Rich.

«Adele et Rich sont ensemble et tomber amoureux plus chaque jour, un engagement est imminent. [Adele] est passé d’agir timide et de dire aux gens qui sont dans les premiers jours de leur relation à admettre pleinement que il est l’homme. De son Il a hâte de passer à la prochaine étape, qui est de vivre officiellement ensemble puis de se fiancer», a révélé une source proche d’Adèle au magazine Heat World.

Pour cette raison, l’interprète de «Rolling in the Deep» et le magnat du sport recherchent une luxueuse maison à Los Angeles pour vivre ensemble et après cela, se marier.

«Ils sont prêts à rencontrer les familles de l’autre et Adele est impatiente de ramener Rich au Royaume-Uni bientôt pour qu’elle puisse le montrer. Il est tout aussi engagé et souhaite trouver une propriété à Los Angeles pour être considérée comme la leur», a- t-il déclaré.

Rappelons qu’Adele et Rich Paul étaient liés de manière romantique depuis juillet de cette année après avoir été pris dans le match final de la NBA entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks.

Après cela, le couple a été attrapé par des paparazzi à différentes dates. C’est jusqu’à la mi-septembre qu’Adèle a confirmé sa cour avec Rich.

Qui est Rich Paul, le petit ami d’Adèle ?

Rich Paul est un agent de joueur NBA renommé et l’un des plus importants de la ligue. Il est le fondateur et PDG de l’agence Klutch Sports, considérée comme l’une des 100 entreprises les plus influentes au monde par le magazine Time. Son client le plus célèbre est Lebron James, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

La relation entre Adele et Rich Paul est à son meilleur et la chanteuse à succès veut profiter de chaque seconde avec son petit ami, elle est donc très heureuse à la recherche d’une nouvelle maison à Los Angeles, où elle pourra profiter de sa cour puis se marier et donne le «oui, je l’accepte», dans un mariage de luxe.