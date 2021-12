Togo : deux journalistes arrêtés mis en examen et écroués

L’archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, icône de la lutte contre l’apartheid et prix Nobel de la Paix, est décédé dimanche à l’âge de 90 ans, a annoncé le président Cyril Ramaphosa.

Ce dernier exprime dans un communiqué «au nom de tous les Sud-Africains, sa profonde tristesse suite au décès, ce dimanche» de cette figure essentielle de l’histoire sud-africaine.

«Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un nouveau chapitre de deuil dans l’adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée», a ajouté le président.

«Un homme d’une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l’apartheid, il était aussi tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient souffert de l’oppression, de l’injustice et de la violence sous l’apartheid, et pour les opprimés et pour les oppresseurs du monde entier», a complété Cyril Ramaphosa.

«The Arch», comme il était surnommé par les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois. Il ne parlait plus en public mais saluait toujours les caméras présentes à chacun de ses déplacements, sourire ou regard malicieux, lors de son vaccin contre le Covid-19 dans un hôpital ou lors de l’office au Cap pour célébrer ses 90 ans en octobre.

Perte «incommensurable»

En signe de deuil, les joueurs de cricket sud-africains ont porté un brassard noir au premier jour d’une importante compétition contre l’Inde, près de Johannesburg.

«Nous pleurons sa disparition», a réagi l’archevêque anglican du Cap, Thabo Makgoba, s’exprimant au nom de l’ensemble des gens de foi «et, j’ose le dire, de millions de personnes en Afrique du Sud, en Afrique et dans le monde».

«En tant que chrétiens et croyants, nous devons aussi célébrer la vie d’un homme profondément spirituel dont l’alpha et l’oméga étaient sa relation avec notre Créateur», a-t-il ajouté. «Il ne craignait personne (…) Il contestait les systèmes qui rabaissaient l’humanité», a-t-il rappelé.

Mais «lorsque les auteurs du mal connaissaient un véritable changement de cœur, il suivait l’exemple de son Seigneur et était prêt à pardonner».

La fondation Mandela a réagi rapidement, qualifiant sa perte d’«incommensurable»: «Il était plus grand que nature, et pour tant de personnes en Afrique du Sud et dans le monde, sa vie a été une bénédiction (…) C’était un être humain extraordinaire. Un penseur. Un leader. Un berger».

Avec AFP