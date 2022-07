Tiwa Savage reçoit un diplôme honorifique (vidéo)

La chanteuse nigériane, Tiwa Savage a reçu son doctorat à l’Université du Kent, le 15 juillet à Canterbury, en Angleterre. La vidéo a été posté sur réseaux sociaux en guise de féliciter l’artiste.

Le chanteur qui a obtenu un diplôme en comptabilité à l’Université a reçu un diplôme honorifique lors de ses cérémonies de congrégation dans les cathédrales de Canterbury et de Rochester. Rappelons que Tiwa Savage figurait parmi les 10 personnes à recevoir cet honneur lors des cérémonies de la congrégation de l’Université du Kent dans les cathédrales de Canterbury et de Rochester.

Selon un communiqué de l’institution, Tiwa Savage «sera nommée docteur en musique en reconnaissance de sa carrière inspirante et internationale dans le domaine de la musique». Tiwa Savage avait étudié la comptabilité à la même université du Kent avant de poursuivre ses études de musique au Berklee College of Music.

Today is the day. @TiwaSavage is set to receive her Doctorate from the University of Kent @UniKent.Pour in your congratulations for the Queen. Stay tuned. pic.twitter.com/DmKSUybbN8

— Strictly Savage ⚔️ (@MedicalSavage) July 15, 2022