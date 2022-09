Tiwa Savage avoue : «J’ai utilisé le plasma de mon sang pour fabriquer…»

Tout le monde parle de la jeunesse et de la beauté de Tiwa Savage, mais ce n’est pas uniquement grâce à des gènes miracles. La chanteuse a partagé certains de ses secrets avec le magazine Vogue.

«En grandissant au Nigeria, j’avais du savon noir pour le visage et du beurre de cacao sur toute la peau. Pendant la quarantaine, j’ai commencé à faire des recherches et à essayer de me débarrasser de ma pigmentation.», a-t-elle déclaré.

Le régime de soins de la peau de Tiwa commence avec le nettoyant moussant et le tonique Barbara Sturm. Ensuite, elle utilise la crème pour les yeux d’Obagi jour et nuit et un peu de sérum à la vitamine C.

C’est là que ça devient intéressant, la crème hydratante de Tiwa de Barbara Sturm a un peu de son plasma sanguin. «Elle prend le plasma de mon sang pour fabriquer cette crème pour le visage uniquement pour moi, uniquement pour Tiwa.», a-t-elle avoué.