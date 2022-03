Thomas Tuchel sur le Real Madrid : «ça va être dur»

Le Real Madrid affrontera Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions pour un rematch après la demi-finale de l’année dernière, où le club londonien s’était imposé (3-1 score cumulé).

Présent à Nyon pour ce tirage au sort, le Vice-président en charge des affaires sportives du Real Madrid, Emilio Butragueño s’est exprimé au nom des Merengues.

Pour le vice-président, cette double confrontation s’annonce très serrée, même s’il place les Blues légèrement favoris.

«On parle d’un quart de finale. Ils sont les champions en titre. Ils sont très forts. On a joué contre eux l’an dernier en demi-finale. Ça sera très dur mais en même temps, nous sommes très contents d’être ici.

Cette compétition est très importante pour nous et nos supporters et on voudra se qualifier. Tous les détails sont décisifs. Le retour au Santiago Bernabéu aidera sûrement. Eux, ils sont très forts, surtout devant leurs supporters, très compétitifs.

Ils font partie des favoris pour cette année. Ceci étant dit, nous sommes très contents de les affronter», a réagi l’ancien milieu de terrain au micro de RMC Sport.