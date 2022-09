Thomas Tuchel réagit enfin sur son limogeage

C’est avec tristesse que Thomas Tuchel a réagi, ce dimanche, à son limogeage de Chelsea. Après la défaite à Zagreb, pour la Ligue des champions, l’entraîneur allemand a été limogé et remplacé par l’Anglais Graham Potter, qui a quitté Brighton.

«C’est l’un des messages les plus difficiles que j’ai jamais eu à écrire. Et j’avais espéré ne pas avoir à le faire pendant de nombreuses années, je suis dévasté que mon temps à Chelsea soit terminé. C’était un club où je me sentais, tant professionnellement que personnellement, chez moi. Merci aux fans, aux joueurs et au staff de m’avoir fait sentir si bien dès le premier jour. La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant Chelsea à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Les souvenirs de ces 19 mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur», lit-on dans le message écrit par l’Allemand sur les réseaux sociaux.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

