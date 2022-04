Thomas Tuchel : l’entraîneur divorce de sa femme après 13 ans de mariage

Sissi, l’épouse du manager de Chelsea, a entamé une procédure de séparation la semaine dernière, sept mois après avoir déménagé au Royaume-Uni.

Thomas Tuchel divorce. L’entraîneur de Chelsea, qui a vu samedi comment son équipe a été battue par Brentford à Stamford Bridge lors de la dernière répétition avant la visite du Real Madrid, vit ses derniers jours en tant qu’homme marié avec Sissi, qui a été sa femme au cours des treize dernières années.

C’est ce qu’affirme le tabloïd britannique Daily Mail, révélant également que la procédure de divorce a débuté la semaine dernière et qu’il n’y a plus aucune possibilité de réconciliation.

«Toutes les pistes ont été épuisées», glissent-ils de leur entourage. «Ils ont essayé d’éviter la séparation, mais finalement il n’y avait pas d’autre moyen».

Sissi et Thomas vivaient ensemble dans le quartier parisien huppé des Hauts-de-Seine à l’époque où l’entraîneur était au PSG, mais son déménagement à Chelsea a tout changé.

A Londres, il était seul, mais son équipe volait. À tel point qu’il a remporté la Ligue des champions lors d’une finale mémorable contre Manchester City au cours de laquelle sa femme a été vue en courant devant Do Dragao pour sauter dans les bras de l’entraîneur allemand pour célébrer le titre.

Quelques mois plus tard, le journaliste prend la direction du Royaume-Uni pour s’installer d’abord dans un hôtel puis dans un manoir à Cobham, tout près de la cité sportive de Chelsea.

On lui attribue le mérite d’avoir aidé son mari à exceller en tant qu’entraîneur et à remporter des titres en Allemagne, en France et en Angleterre.

Et c’est que de leur environnement ils assurent, avec quelques commentaires controversés, que Sissi n’est pas une idiote, ce n’est pas la femme typique d’un joueur de football, c’est une femme intelligente.

En fait, pendant des années, il a été journaliste pour le quotidien Süddeutsche Zeitung, qui est publié à Munich et s’est vendu à près d’un demi-million d’exemplaires.

Deux filles et… un règlement de plusieurs millions de dollars ?

Thomas Tuchel et Sissi sont les parents de deux filles, Emma et Kim, nées à seulement un an d’intervalle. «J’aime être avec ma famille. Ce serait ma journée parfaite (…). Être avec les filles est une grande aide, juste faire des choses normales, aller au jardin, jouer au frisbee, aller jouer au tennis avec elles, les emmener à l’école. C’est une vie assez tranquille que j’essaie de vivre en dehors du football», s’exprimait-il il y a quelques mois pour le média de Chelsea. Mais il semble que tout a changé maintenant.

L’Allemand, qui gagnerait plus de 8 millions d’euros par saison, fait désormais face à un contrat de plusieurs millions de dollars. Sa femme a quitté son emploi pour s’occuper de sa famille et être proche de Thomas, elle pourrait donc avoir droit à une part de la fortune de l’entraîneur et également recevoir une partie de ses revenus futurs.

Bien sûr, tous deux veulent que leur séparation se termine de la meilleure des manières et que le processus se déroule à l’amiable.

De cette façon, Thomas Tuchel fait face à une situation qu’il n’aurait jamais voulue alors que l’incertitude règne sur Chelsea en raison des sanctions contre Roman Abramovich et de l’interdiction de signer des joueurs.

De plus, la nouvelle tombe au grand jour quelques heures après la défaite face à Brentford et alors qu’il prépare la venue du Real Madrid pour un nouvel assaut en Ligue des champions.