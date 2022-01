Thomas Tuchel est remonté contre le Chelsea

L’une des dernières nouvelles qui a retenti était que Bruno Miguel Borges Fernandes pourrait devenir le renfort du FC Barcelone au cas où Xavier Hernandez ne pourrait pas compter sur Erling Haaland, malgré le fait qu’ils ne jouent pas au même poste. Cependant, le joueur est sorti pour démentir une telle information.

Selon le monde du sport, Fernandes s’est exprimé sur son compte instagram pour nier toute option d’aller dans l’équipe catalane. «Je pensais qu’on avait changé d’année il y a quelques jours et à la fin on est déjà le 1er avril. Ou est-ce encore une fois le terrible journalisme ? l’innocent.»

L’ami de Ronaldo a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à quitter Old Trafford pour porter la chemise culé. Fernandes est à l’aise dans l’équipe et n’est pas intéressé à forcer son départ malgré la situation que traverse le club et que même Cristiano songerait à quitter l’équipe cet été.

Combien Manchester United a payé pour la signature de Bruno Fernandes

Le footballeur portugais est devenu le nouveau joueur de Manchester United en janvier 2020. Il a signé pour quatre saisons et demie et un salaire de plus moins entre 4 et 4,5 millions d’euros. L’accord pour que le joueur porte le maillot de Manchester était d’environ 55 millions d’euros plus 25 en variables.