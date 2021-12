Thomas Tuchel cible un milieu de terrain du Real Madrid

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a exhorté ses joueurs à prendre toutes les précautions nécessaires lors des célébrations de Noël avec leurs amis et leur famille pour éviter une épidémie de Covid-19 au club.

Face aux médias, l’entraîneur espagnol a demandé à ses hommes de respecter la mesure de distanciation. «Ils savent qu’ils doivent être prudents et rester à la maison autant que possible. Quand ils sortent, ils doivent respecter la distance sociale et porter un masque», a souligné Guardiola lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur a utilisé les cas de Tottenham et Leicester, qui ces derniers jours ont été attrapés par le virus. «Regardez ce qui s’est passé à Tottenham et Leicester. Cela peut aussi arriver ici, si nous n’y prêtons pas attention. C’est très important pour eux, pour leur santé et pour la famille, mais surtout pour l’équipe», a prévenu Guardiola.