Thomas Partey 5e, Franck Kessié 3e : Voici le top 5 des meilleurs milieux de terrain Africain

Il reste un peu plus d’un an avant la Coupe du monde 2022 au Qatar et la FIFA a annoncé qu’elle peut appliquer un changement révolutionnaire.

La Coupe du monde Qatar 2022 se rapproche de plus en plus et la FIFA envisage un changement qui peut tout révolutionner : la sanction de la position avancée pourrait être sanctionnée par l’utilisation de la technologie, dans le but d’accélérer la «prise de décision» et de ne pas retarder le jeu, comme c’est actuellement le cas avec le système d’arbitrage vidéo (VAR).

Le journal espagnol Mundo Deportivo a annoncé aujourd’hui que la FIFA prépare «un changement révolutionnaire avec hors-jeu, qui intervient après la finale controversée de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France au cours de laquelle les Gaulois ont remporté le titre avec un but controversé».

A ce propos, Arsène Wenger, responsable de FIFA Global Development, a déclaré que «l’idée est de continuer à avancer dans la vitesse de prise de décision, notamment en matière de hors-jeu».

L’ancien manager anglais d’Arsenal a déclaré au magazine Goal que «lors de la Coupe du monde 2022, nous serons beaucoup mieux en mesure de prendre des décisions de hors-jeu très rapides. Cela arrêtera moins le jeu car c’est ce pour quoi le VAR peut être blâmé.»

«Il y a de fortes chances que le hors-jeu soit automatisé pour Qatar 2022. Ce sera la prochaine grande avancée dans l’arbitrage», a-t-il ajouté.

Le leader a souligné que la nouvelle décision «n’est pas contre le VAR, ce qui est toujours positif, car s’il était annoncé demain que le VAR est supprimé, les gens seraient contre. Le VAR est un nouveau processus et les gens au sein du VAR peuvent pas être au niveau des arbitres. Il s’améliorera avec les années puisque c’est une aide utile et il doit rester pour prendre des décisions plus justes».