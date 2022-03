Thomas Muller : «J’ai joué contre Messi, Cristiano, Mbappé et Neymar mais le plus rapide…»

Les proches de l’acteur étaient réunis quand tout s’est passé et ils ont été stupéfaits. Pourtant, ils défendent leur attitude et comprennent ce qu’il a pu traverser.

Tout le monde parle de la même chose : ce qui s’est passé entre Will Smith et Chris Rock lors de la 94e édition des Oscars.

La vérité est qu’il s’agit d’une anecdote qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous, même dans la famille de l’acteur oscarisé pour le film «The Williams Method».

Caroline Bright, la mère de l’interprète, et sa soeur Ellen Smith, se sont confiées sur ce qui s’est passé pour le réseau WPVI TV.

«Toute la famille était réunie, très excitée, de voir les Oscars, mais ce qui s’est passé avant nous a laissés abasourdis. C’est une personne très sociale. C’est la première fois que je le vois exploser comme ça, perdre son sang-froid comme ça. La première fois de toute sa vie, vraiment», dit Caroline

Sa soeur comprend sa réaction

«Je sais comment il travaille, sa persévérance et ses efforts et je suis fier qu’il soit comme il est. Je pensais juste qu’il aurait dû gagner un Oscar pour chacun de ses films. Et j’ai attendu et attendu, mais quand j’ai entendu son nom, je n’ai pas pu retenir un “Oui !”», a ajouté la mère de l’acteur.

La petite sœur de Will, Ellen Smith , a également donné son avis sur ce qui s’est passé : «J’ai eu des conversations avec lui, et ça m’a vraiment brisé le cœur d’entendre les choses qu’il a dit qu’il devait traverser pour arriver là où il est. D’une manière ou d’une autre, tout le monde a été intimidé ou harcelé. Donc je comprends parfaitement sa réaction», a-t- elle conclu.