Thomas Muller est honnête : «J’ai vu Neymar, Messi et Ronaldinho mais…»

Depuis sa séparation avec Kanye West, la femme d’affaires et mannequin Kim Kardashian a avoué qu’elle ne cherchait que du sexe avec des hommes. Cependant, le destin l’a fait coïncider avec Pete Davidson et maintenant ensemble ils forment l’un des couples les plus populaires de la scène américaine.

Maintenant, l’influenceuse a révélé ce qui réveille sa libido au lit et c’est sans aucun doute très frappant. Apparemment, le comédien de “Saturday Night Live” sait exactement comment provoquer Kim Kardashian.

Il est très fréquent que l’appétit sexuel soit lié, par exemple, à la chaleur ou aux aliments exotiques. Pourtant, le mannequin américain a avoué dans l’un des épisodes de son émission de téléréalité ‘Les Kardashian’ ce qu’elle aime et non, ce n’est pas ce à quoi on s’attendrait.

D’après le récit de l’aînée des Kardashian, il y a eu un jour où elle et Pete Davidson ont essayé de faire des projets ensemble et, à un moment donné, l’humoriste a proposé d’aller boire un verre. «Une fois, Pete s’est approché de moi et m’a dit : ‘Hé, bébé, allons chercher une glace chez Thrifty’», a commenté Kim Kardashian.

Loin d’être une phrase anodine pour la plupart, la femme d’affaires a été réveillée par quelque chose : «Et à partir de là je n’ai pas pu m’en empêcher et j’ai répondu : ‘Oh, mon Dieu, tu viens de me rendre très excitée en ce moment ! ‘». De plus, il a avoué dans l’émission de téléréalité que cette période était l’une des meilleures de sa vie.

Dans le même chapitre, Kim Kardashian a avoué qu’au-delà du sexe, elle est ravie de sa relation avec l’humoriste. Avec Pete Davidson, il semble avoir retrouvé l’amour et retrouvé l’illusion. La femme d’affaires n’a pas hésité à raconter à l’émission de téléréalité ce qu’elle apprécie le plus chez son petit ami actuel : sa gentillesse, son affection et sa générosité.